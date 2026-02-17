म्हाडाच्या घरांच्या किमती गगनाला
‘एफसीएफएस’ योजनेतील ताडदेव येथील घराची किंमत आठ कोटी रुपये
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (एफसीएफसी) या तत्त्वावर विक्रीस काढलेल्या घरांच्या किमती गगनाला भिडलेल्या असल्याचे समोर आले आहे. या योजनेंतर्गत ११८ घरांची विक्री केली जाणार असून त्यापैकी मानखुर्द येथील घराची किंमत सर्वात कमी ३१ लाख रुपये आहे, तर ताडदेव येथील घराची किंमत सर्वाधिक आठ कोटी रुपये एवढी प्रचंड आहे. या योजनेतील घरांमध्ये एक कोटीहून अधिक किंमत असलेल्या घरांची मोठी संख्या आहे. त्यामुळे या योजनेला कसा प्रतिसाद मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध वसाहतींमधील ११८ सदनिकांची ‘प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य’या तत्त्वावर विक्री केली जाणार असून त्याकरिता मंगळवारपासून (ता. १७) https://bookmyhome.mhada.gov.in या म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज नोंदणी सुरू झाली आहे. तर ४ मार्चपासून ऑनलाइन अर्जाची सुरुवात, अनामत रक्कम व अर्जाचे शुल्क भरता येणार आहे. दरम्यान, या विक्रीसाठी काढलेल्या घरांच्या किमती समोर आल्या असून त्या सामान्य मुंबईकरांच्या आवाक्याबाहेर असल्याचे दिसत आहे. मानखुर्द पीएमजीपी काॅलनीतील घराची सर्वात कमी ३१ लाख १७ हजार रुपये, मालाड मालवणी येथील घराची ३६ लाख रुपये किंमत आहे. तर ताडदेव येथील क्रिसेंट टाॅवरमध्ये सहा घरे असून त्याच्या किमती आठ कोटी, सात कोटी ९४ लाख, सहा कोटी २७ लाख रुपये आहेत. २०२४ मध्ये म्हाडाने काढलेल्या लाॅटरीत या घरांचा समावेश होता. तेव्हा या घराच्या किमती सात कोटींच्या घरात होत्या; मात्र रेडिरेकनरच्या दरात वाढ झाल्याने अनेक घरांच्या किमतीत वाढ झाली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.