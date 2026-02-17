तानसा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात आता सुरक्षाकवच
तानसाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरक्षाकवच
धरण परिसरात फेन्सिंगचे जाळे, पालिका करणार २६ लाख खर्च
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ ः मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात धरणांपैकी तानसा धरण क्षेत्र परिसरात बेकायदा प्रवेश रोखण्यासाठी फेन्सिंग बसवण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यासाठी पालिका प्रशासन तब्बल २६ लाख ५० हजार २५३ रुपये खर्च करणार आहे.
मोडक सागर, मध्य वैतरणा, अप्पर वैतरणा, भातसा, तानसा, तुळशी व विहार या सात धरणांतून मुंबईला पाणीपुरवठा होतो. मुंबईकरांना स्वच्छ व शुद्ध पाणीपुरवठा करणे पालिका प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. धरण परिसर हा अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाचा पाणीपुरवठा स्त्रोत असल्याने अनधिकृत प्रवेश रोखणे आणि कठोर सुरक्षा करणे यासाठी सुरक्षेसंदर्भात विविध उपाययोजना करण्यात येतात. त्याचाच एक भाग म्हणजे धरण परिसरातील संवेदनशील ठिकाणी मजबूत फेन्सिंग उभारण्यात येत आहे.
सुरक्षेचे नियम अधिक कडक
फेन्सिंगसाठी गंजरोधक कोटिंग केलेल्या लोखंडी जाळीचा वापर करण्यात येत असून, ती सिमेंट काँक्रीट खांबांवर बसवली जात आहे. यामुळे वन्यप्राण्यांची तसेच अनधिकृत व्यक्तींची ये-जा रोखण्यास मदत होणार आहे, असे पालिकेच्या जल विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, धरण परिसरात सुरक्षेचे नियम अधिक कडक करण्यात आले असून, फेन्सिंग पूर्ण झाल्यानंतर नियमित देखभाल व तपासणी केली जाणार आहे. या उपाययोजनेमुळे पाणीपुरवठा यंत्रणेची सुरक्षितता अधिक बळकट होईल, असा विश्वास अधिकाऱ्याने व्यक्त केला आहे.
---------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.