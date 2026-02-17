फ्रेंच अध्यक्षांची बॉलीवूडशी चर्चा
इमॅन्युअल मॅक्रॉन बॉलीवूडच्या तारकांना भेटले
पनीर भुर्जीवर ताव; सकाळी केले जॉगिंग
मुंबई, ता. १७ : फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन आणि त्यांच्या पत्नी फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मॅक्रॉन यांनी आज मुंबई दौऱ्यात बॉलीवूडच्या ताऱ्यांची तसेच चित्रपट निर्मात्यांची भेट घेऊन चित्रपट आणि सांस्कृतिक सहकार्याची चर्चा केली.
या वेळी झोया अख्तर, शबाना आझमी, मनोज वाजपेयी, अनिल कपूर, कबीर खान आणि ग्रॅमी पुरस्कारविजेते फ्रान्सचे रिकी केज उपस्थित होते. चित्रपट निर्मितीच्या माध्यमातून भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील सांस्कृतिक संबंध अजून दृढ कसे करता येतील, यावर या वेळी चर्चा करण्यात आली. दोन्ही देशांच्या लोकांना आवडतील, असे चित्रपट तयार करून यातून आर्थिक लाभ कसे मिळवता येतील, याचबरोबर दोन्ही देशांमध्ये स्टोरी टेलिंगचा वापर कसा करता येईल यावरही विचारविनिमय झाल्याचे केज म्हणाले. श्रीमती मॅक्रॉन यांनी अनिल कपूरचा ऑस्कर विजेता २०१८चा चित्रपट ‘स्लमडॉग मिलेनियर’ पहिल्याचे आणि तो आपल्याला आवडल्याचेही आवर्जून सांगितले. भारत आणि फ्रान्स यांच्यात रचनात्मक सहकार्य कसे करता येईल, यावर अर्थपूर्ण चर्चा झाल्याचे अनिल कपूर या वेळी म्हणाले. चित्रपटाची श्रीमती मॅक्रॉन यांनी प्रशंसा केल्याने आपल्याला फार बरे वाटले, असेही अनिल कपूर यांनी भारावून सांगितले. दरम्यान, या वेळच्या मेजवानीत फ्रान्समधील पदार्थ आणि स्पेशल मुंबईचा खाना होता. पनीर भुर्जी, स्ट्रॉबेरी डेझर्ट, कुल्फी यांच्यावर मॅक्रॉन दाम्पत्याने ताव मारला.
...
मरीन ड्राइव्हवर जॉगिंग
मॅक्रॉन यांनी आज पहाटे मुंबईत आल्यानंतर हॉटेलवर बॅगा टाकून लगेच मरीन ड्राइव्हच्या रस्त्यावर जॉगिंगसाठी उतरून मॉर्निंग वॉकसाठी येणाऱ्या मुंबईकरांना आश्चर्याचा धक्का दिला. नेव्ही ब्लू टी-शर्ट, काळी शॉर्ट आणि धावण्याचे बूट अशा पोशाखात ते पदपाथवरील गर्दीत मिसळून गेले. त्या वेळी त्यांचे साध्या वेशातील सुरक्षा रक्षक शांतपणे त्यांच्या आजूबाजूला फिरत होते. अर्थात काही मुंबईकरांनी त्यांना ओळखल्यावर त्यांचे व्हिडिओदेखील चित्रित करून ते समाजमाध्यमांवर टाकल्याने त्याची एकच चर्चा सुरू होती. मागच्या वर्षी डिसेंबरमध्ये चीन दौऱ्यातही त्यांनी सकाळी असेच जॉगिंग करून आपण फिटनेसबद्दल किती जागरूक आहोत, हे दाखवून दिले होते.
...
अतिरेकी हल्ल्यातील बळींना श्रद्धांजली
नोव्हेंबर २००८मध्ये मुंबईवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या मुंबईकरांना मॅक्रॉन दाम्पत्याने श्रद्धांजली वाहिली. हॉटेल ताजमहाल पॅलेस येथे त्यांनी स्मृतिस्तंभावर पुष्पगुच्छ अर्पण केला.
