तारापूर अणूऊर्जा प्रकल्पच्या अणुभट्टीचे पुनरुज्जीवन
तारापूर येथील अणुभट्टीचे पुनरुज्जीवन पूर्ण
स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जा ध्येयाला नवी चालना
पालघर, ता. १७ : तारापूर येथील देशातील पहिल्या अणुऊर्जा प्रकल्पातील युनिट क्रमांक १ या अणुभट्टीच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला यश आले असून, तो पूर्णत्वास गेला आहे. या दुरुस्तीमुळे संबंधित भट्टीचे आयुष्यमान १० वर्षांनी वाढणार असून, यामुळे भारताच्या स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जा ध्येयाला नवी चालना मिळाली आहे.
ऑक्टोबर १९६९मध्ये सुरू झालेला तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा देशातील पहिला अणुऊर्जा प्रकल्प असून, सुरुवातीला युनिट १ आणि २ मिळून २२० मेगावॉट वीजनिर्मितीची क्षमता असली तरी ती १६० मेगावॉटपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर युनिट ३ आणि ४ कार्यान्वित झाले. सध्या या प्रकल्पातून वजनी पाणी प्रक्रियेच्या माध्यमातून सुमारे १,४०० मेगावॉट वीजनिर्मिती केली जात आहे.
तांत्रिक दुरुस्तीची व्यापक मोहीम
युनिट १च्या रिॲक्टर रिसर्क्युलेशन पाईपमध्ये तांत्रिक अडचणी निदर्शनास आल्यानंतर अणुऊर्जा पॉवर कॉर्पोरेशनने (एनपीसीआयएल) यांनी दुरुस्तीचा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार युनिट १ आणि २ काही काळासाठी बंद ठेवून अणू सुरक्षा मानकांचे काटेकोर पालन करीत दुरुस्ती करण्यात आली. या कामांमध्ये प्रगत गंज-प्रतिरोधक साहित्याचा वापर करून रिॲक्टर रिसर्क्युलेशन पायपिंगची नवीन यंत्रणा बसविणे, थ्रीडी लेझर स्कॅनिंग तंत्रज्ञानाद्वारे संरचनात्मक मूल्यमापन, टर्बाइन-जनरेटर प्रणालीचे नूतनीकरण तसेच विद्युत प्रणालीतील आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या. युनिट २ची दुरुस्ती अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच तीही पुन्हा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. जगातील सर्वात जुन्या कार्यरत अणुऊर्जा रिॲक्टरपैकी असलेल्या या युनिट्सच्या पुनरुज्जीवनामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही लक्ष वेधले गेले आहे.
ऐतिहासिक ठसा कायम
१९६९मध्ये कार्यान्वित झालेली युनिट १ आणि २ ही आशियातील पहिली अणुऊर्जा रिॲक्टर युनिट्स मानली जातात. पाच दशकांहून अधिक काळ सुरक्षित आणि सक्षमपणे कार्यरत राहिलेल्या या भट्ट्यांचे पुनरुज्जीवन म्हणजे दीर्घकालीन कार्यक्षमता अधिक भक्कम करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
स्वच्छ ऊर्जेचा भक्कम पाया
युनिट १ आणि २ मधून आतापर्यंत एक लाख दशलक्ष युनिटपेक्षा अधिक वीजनिर्मिती झाली असून, सुमारे ८६ दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन टाळण्यात यश आले आहे. वाढती ऊर्जा गरज आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर तारापूर प्रकल्पाची भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचे एनपीसीआयएलने प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.
