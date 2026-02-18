म्हाडाच्या ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत बैठक
मुंबई, ता. १८ ः मुंबई शहरातील म्हाडाच्या ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासासंबंधी तसेच वनजमिनीवरील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत आणि आज महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांच्या पुढाकाराने गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्या दालनातील बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.
परळ, लालबाग या विभागातील या ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी डीसीपीआर २०३४ चा ३३ (२४) लागू आहे. या इमारतीतील रहिवाशांची संख्या जास्त आणि जागेचे क्षेत्रफळ कमी आहे. त्यामुळे पुनर्विकास करताना रहिवाशांसाठी घरे, म्हाडाला अतिरिक्त घरे व विक्रीसाठी घरे यांचे गणित व्यवहार्य होत नाही. त्यामुळेच या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी कुणीही विकसक पुढे येत नाही. ३८८ इमारती या म्हाडा दुरुस्ती मंडळाच्या आहेत. त्यांचा कुठेही मालकाशी संबंध येत नाही. त्यामुळे ५१ टक्के रहिवाशांची संमती घेण्याची अट काढून टाकावी. त्याऐवजी म्हाडाने सर्व इमारतींचे सर्वेक्षण करावे. ३८८ इमारतींच्या वेगवेगळ्या योजना तयार कराव्यात आणि योग्य व सक्षम विकसकाची म्हाडातर्फे नियुक्ती करावी. या सर्व ३८८ इमारतींचा सुरक्षित व कालबद्ध पुनर्विकास करावा, अशी सूचनाही दरेकरांनी बैठकीत केली.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील विषयावर बोलताना दरेकर म्हणाले, की येथे अनेक वर्षांपासून आदिवासी पाडे आहेत. त्यांची गणना अतिक्रमण म्हणून करता येणार नाही. आदिवासी समाज हा वनाचाच एक भाग आहे. ८० हजार लोकवस्ती असलेल्या या पाड्यांना अद्यापपर्यंत वीज, पाणी आणि शौचालयासारख्या नागरी सुविधा दिल्या जात नाहीत. याबाबत अनेक बैठका झाल्या; मात्र न्यायालयीन आदेशाचे कारण पुढे येत असल्याने पर्याय निघाला नाही. आदिवासी समाजाच्या पुनर्वसनाबाबत ठोस आराखडा तयार करण्याची आणि त्यांचे पुनर्वसन त्याच परिसरातील शासकीय जमिनीवर करण्याची गरज आहे. त्या वस्त्या झाल्यावर त्या जमिनीवर खासगी वने असे आरक्षण पडले. त्यामुळे या वस्त्यांचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही. न्यायालयाच्या आदेशामुळे येथील झोपडपट्ट्या निष्कासित करण्याची कारवाई केली जाते. त्याचा नाहक त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतोय. हा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यासाठी खासगी वने म्हणून ज्या जमिनी संरक्षित केल्या आहेत, त्या संरक्षित वन क्षेत्रातून वगळण्याची गरज आहे.