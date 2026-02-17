ज्येष्ठ अभिनेत्री प्रविणा देशपांडे यांचे निधन
ज्येष्ठ अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे यांचे निधन
मुंबई, ता. १७ : मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे यांचे आज वयाच्या ६०व्या वर्षी निधन झाले. त्या गेल्या काही वर्षांपासून रक्ताशी संबंधित कर्करोगाशी झुंज देत होत्या. त्यांच्या पश्चात पती आणि दोन मुले आहेत. आज दुपारी अंधेरी येथील हिंदू स्मशानभूमीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. २०१९ पासून उपचार सुरू असतानाही प्रवीणा यांनी अभिनयाची ओढ कधीही सोडली नाही. आजारपणातही त्यांनी काम सुरू ठेवले. त्यांच्या निधनाने चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी क्षेत्रात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. सलमान खानच्या ‘रेडी’ या चित्रपटात शालू चौधरी ही भूमिका त्यांनी साकारली होती. त्या भूमिकेमुळे त्यांना विशेष ओळख मिळाली. याशिवाय ‘परमाणु’ आणि ‘एक व्हिलन’ यांसारख्या चित्रपटांमध्येही त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारून आपली अभिनयक्षमता सिद्ध केली. दूरचित्रवाणीवर ‘घर एक मंदिर’, ‘कुमकुम’, ‘करम अपना अपना’ आणि ‘कुल्फी कुमार बाजेवाला’ या लोकप्रिय मालिकांमधून त्यांनी प्रेक्षकांची मने जिंकली. अलीकडेच त्यांनी ‘द फॅमिली मॅन’ या वेब मालिकेच्या तिसऱ्या सीझनचे चित्रीकरण पूर्ण केले होते. रंगभूमीपासून आपल्या अभिनय प्रवासाची सुरुवात करणाऱ्या प्रवीणा देशपांडे यांनी चित्रपट, मालिका आणि वेबसीरिज अशा सर्व माध्यमांत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांच्या जाण्याने एक संवेदनशील, समर्पित आणि सातत्याने काम करणारी कलाकार हरपली असून, त्यांनी साकारलेल्या भूमिका आणि त्यांच्या आठवणी प्रेक्षकांच्या मनात कायम जिवंत राहतील.
