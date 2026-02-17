पालिका एम पूर्व कार्यालयासमोर तरुणाचा आत्मदहनाचा प्रयत्न
पालिका एम पूर्व कार्यालयासमोर तरुणाचा आत्मदहनाचा प्रयत्न
चेंबूर, ता. १७ (बातमीदार) ः गोवंडी येथील पालिका एम पूर्व विभागाकडून न्याय मिळत नाही म्हणून रिपब्लिक सेनेच्या एका कार्यकर्त्याने पालिका एम पूर्व विभाग कार्यलयासमोर आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. देवनार पोलिसांनी या तरुणाला तत्काळ ताब्यात घेतले.
गोवंडी येथील ‘शिवाजीनगर’चे ‘छत्रपती शिवाजी महाराज नगर’ असे नामांतर करण्यात यावे, या मुख्य मागणीकरिता तसेच पालिकेच्या भोंगळ कारभाराविरोधात रिपब्लिक सेना, आनंदराज आंबेडकर पक्ष विद्यार्थी सेनेचे मुंबई उपाध्यक्ष विशाल मोरे, गोवंडी पालिका एम पूर्व विभागाकडे गेल्या २० वर्षांपासून पत्रव्यवहार करून दाद मागत आहेत; मात्र पालिका अधिकारी सर्रासपणे दुर्लक्ष करीत असल्याच्या निषेधार्थ मोरे याने आज दुपारी गोवंडी येथील पालिका एम पूर्व वॉर्ड कार्यालयासमोर अंगावर घासलेट ओतून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र देवनार पोलिसांच्या पथकाने तत्काळ हस्तक्षेप केल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे. पोलिसांनी आत्मदहन करणाऱ्या तरुणाला ताब्यात घेतले. गोवंडी येथील शताब्दी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्याला कोणतीही दुखापत झाली नसल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.