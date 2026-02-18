कचरापेटीत फेकलेल्या वस्तूमुळे २९ दुचाकी खाक
सीसीटीव्हीमुळे खुलासा, इमारतीतीलच तरुणाला अटक
डोंबिवली, ता. १८ : सागाव परिसरातील राज अपार्टमेंट सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये लागलेल्या भीषण आगीच्या प्रकरणाबाबात एक धक्कादायक वळण मिळाले आहे. सुरुवातीला ही आग शॉर्टसर्किटमुळे लागल्याचा प्राथमिक अंदाज होता; मात्र मानपाडा पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे इमारतीतच राहणाऱ्या लवेश पार्टे (२२) या तरुणाला अटक केली आहे.
दोन दिवसांपूर्वी पहाटे ४:१५च्या सुमारास डोंबिवली पूर्वेतील राज अपार्टमेंटच्या पार्किंगमध्ये अचानक भीषण आग लागली होती. या आगीने रौद्ररूप धारण केल्यामुळे पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या तब्बल २९ दुचाकी खाक झाल्या. आगीच्या झळा आणि धुरामुळे इमारतीतील पाच नागरिक जखमी झाले. यापैकी तिघांची प्रकृती गंभीर असून, त्यांच्यावर ठाणे येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मानपाडा पोलिसांनी घटनेचा तपासादरम्यान पार्किंगमधील सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासले. यामध्ये आरोपी लवेश पार्टे हा पहाटेच्या वेळी काही संशयास्पद वस्तू घेऊन येताना दिसला. त्याने ती वस्तू कचरापेटीत टाकताच काही सेकंदांत तिथे आग भडकल्याचे फुटेजमधून स्पष्ट झाले. याच पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन अटक केली.
दोन दिवसांची पोलिस कोठडी
आगीमुळे सोसायटीत मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. मानपाडा पोलिसांनी आरोपीला कल्याण न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्याला दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. त्याने ही कृती जाणीवपूर्वक केली की तो अपघात होता, याबाबत अधिक तपास पोलिस करीत आहेत.