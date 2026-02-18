प्लॅस्टिकच्या बाटल्या निरागस प्राण्यांसाठी घातक
प्लॅस्टिकच्या बाटलीत अडकलेल्या सापाची सुटका
डोंबिवली, ता. १८ : रस्त्यावर बेफिकीरपणे फेकून दिलेल्या प्लॅस्टिकच्या रिकाम्या बाटल्या मुक्या जीवांसाठी किती घातक ठरू शकतात, याचा प्रत्यय डोंबिवलीतील वाडेघर परिसरात आला. रौनक सिटी रोडवरील शंकर मंदिराजवळ एका प्लॅस्टिकच्या बाटलीत अडकलेल्या सापाला सर्पमित्र दत्ता बोंबे यांनी अत्यंत कौशल्याने बाहेर काढून जीवदान दिले.
बुधवारी (ता. १८) पहाटेच्या सुमारास स्थानिक रहिवासी अभिजित कारभारी यांना रस्त्यावर पडलेल्या एका प्लॅस्टिकच्या बाटलीत काहीतरी हालचाल जाणवली. जवळ जाऊन पाहिले असता, एक साप त्या बाटलीत अडकल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी तातडीने सर्पमित्रांशी संपर्क साधला. घटनेची माहिती मिळताच सर्पमित्र दत्ता बोंबे घटनास्थळी दाखल झाले. बाटलीत अडकलेला साप बाहेर पडण्यासाठी धडपडत होता, मात्र बाटलीचे तोंड अरुंद असल्याने तो अधिकच अडकत गेला होता. बोंबे यांनी अत्यंत सावधगिरीने, एका बारीक धाग्याच्या सहाय्याने सापाला कोणतीही इजा न पोहोचवता बाटली कापून त्याला सुरक्षित बाहेर काढले.
बिनविषारी पण चपळ दिवड
सुटका करण्यात आलेला हा साप दिवड जातीचा आहे. हा साप बिनविषारी असला तरी स्वभावाने अत्यंत चपळ आणि आक्रमक असतो. प्रामुख्याने पाण्याचे साठे असलेल्या ठिकाणी आढळणारा हा साप बेडूक आणि लहान मासे खाऊन निसर्गचक्र टिकवण्यास मदत करतो. वन विभागाच्या परवानगीने या सापाला त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे सोडण्यात आले आहे.