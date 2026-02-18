विद्यार्थ्यांना आर्थिक नियोजन, करिअरचा मंत्र
अचिव्हर्स कॉलेज आणि जीवन फाउंडेशनचा स्तुत्य उपक्रम
कल्याण, ता. १८ (वार्ताहर) : विद्यार्थ्यांमध्ये आर्थिक साक्षरता निर्माण करण्यासाठी आणि भविष्यातील करिअरच्या संधींची ओळख करून देण्यासाठी कल्याण येथील अचिव्हर्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट येथे एकदिवसीय जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. मुंबई विद्यापीठ एनएसएस सेल आणि जीवन फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवण्यात आलेल्या या उपक्रमाला ३० हून अधिक महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुंबई विद्यापीठाचे माजी प्र-उपकुलगुरू डॉ. नरेश चंद्र यांच्या हस्ते झाले. या वेळी एम. के. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संजय वाघ, एस. एच. एम. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. किरण चिमनानी, अचिव्हर्स कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. सीए महेश भिवंडीकर आणि उपप्राचार्या प्रा. सना खान प्रामुख्याने उपस्थित होते. एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी राजेशकुमार यादव यांनी प्रास्ताविकातून या उपक्रमामागची भूमिका स्पष्ट केली.
‘एम स्क्वेअर ट्रेडिंग सोल्यूशन्स’चे संस्थापक नितीन पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यांनी केवळ करिअर निवडच नव्हे, तर कौशल्य विकास, गुंतवणूक आणि तरुण वयात आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व यावर सविस्तर प्रकाश टाकला. या सत्रात विद्यार्थ्यांनी प्रश्नोत्तरांद्वारे आपल्या शंकांचे निरसन करून घेतले. या उपक्रमाच्या यशासाठी प्रा. ज्योतिका मोटवानी, अँजेला अराकल आणि हर्षल सूर्यवंशी यांनी परिश्रम घेतले. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा उपक्रम अत्यंत प्रेरणादायी ठरल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.
सामाजिक बांधिलकीचा संदेश
कार्यक्रमाचा समारोप एनएसएस जिल्हा समन्वयक जीवन विचारे यांच्या हस्ते झाला. ‘‘करिअर घडवताना समाजात वावरताना सामाजिक बांधिलकी जपणे ही काळाची गरज आहे,’’ असा मोलाचा संदेश त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला. हा कार्यक्रम ‘ट्रेडिंग बाजार’चे पंकज सिंग आणि दीपक उपाध्याय यांच्या विशेष सहकार्याने पार पडला.