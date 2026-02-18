केडीएमसीला १ कोटी ५० लाखाचे बक्षिस जाहीर
माझी वसुंधरा अभियानात महापालिकेची मोठी झेप
दीड कोटींचे बक्षीस जाहीर; अमृत गटात गौरव; पर्यावरण रक्षणाच्या कामाची राज्य स्तरावर दखल
कल्याण, ता. १८ (वार्ताहर) : राज्य सरकारच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या ‘माझी वसुंधरा अभियान ५.०’ मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने (केडीएमसी) देदीप्यमान यश संपादन केले आहे. विभाग स्तरावरील ‘अमृत’ गटात महापालिकेला एक कोटी ५० लाखांचे बक्षीस जाहीर झाले असून, या यशामुळे केडीएमसीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला आहे.
पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी आणि आकाश या निसर्गाशी संबंधित पंचतत्वांचे जतन करण्याच्या उद्देशाने हे अभियान राबवले जाते. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्यातील २८,३१७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी यात सहभाग घेतला होता. यामध्ये केडीएमसीने राबवलेल्या पर्यावरणपूरक प्रकल्पांची दखल घेत राज्य सरकारने ही निवड केली आहे. लोकसंख्येनुसार असलेल्या १४ गटांमधून केडीएमसीची ‘अमृत’ गटात निवड झाली आहे. या पुरस्कारामुळे महापालिकेच्या पर्यावरण संवर्धन मोहिमेला मोठे बळ मिळाले असून, प्रशासनाच्या वतीने या यशाचे श्रेय अधिकारी, कर्मचारी आणि जागरूक कल्याण-डोंबिवलीकरांना देण्यात आले आहे.
बक्षिसाचे निकष आणि प्रक्रिया
अभियानांतर्गत त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत ‘डेस्कटॉप’ आणि ‘फिल्ड’ असे दोन स्तरावर मूल्यांकन करण्यात आले. महापालिकेने वृक्षारोपण आणि हरित क्षेत्र विकास, सौरऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर, तलावांचे पुनरुज्जीवन व सुशोभीकरण, वायू गुणवत्ता चाचणी आणि सुधारणा, नागरिकांमध्ये केलेली व्यापक जनजागृती आदी क्षेत्रांत केलेल्या उल्लेखनीय कामामुळे हे यश मिळाले आहे.
पर्यावरण मोहिमेतील महत्त्वाचे टप्पे :
कचरा वर्गीकरण आणि खत प्रकल्प.
सौर पॅनेलद्वारे वीजनिर्मिती.
प्लॅस्टिकमुक्त शहर मोहिमेला गती.
