तहसीलदार कार्यालयासमोरच जलवाहिनी फुटली
तहसीलदार कार्यालयासमोर जलवाहिनी फुटली
कल्याण न्यायालय परिसरातील रस्ते जलमय
कल्याण, ता. १८ (बातमीदार) : शहरातील अत्यंत गजबजलेल्या न्यायालय आणि तहसीलदार कार्यालयासमोरच मुख्य रस्त्यावरील जलवाहिनी फुटल्याने हजारो लिटर शुद्ध पाणी रस्त्यावर वाहून जात आहे. विशेष म्हणजे, ज्या परिसरातून वरिष्ठ शासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची सतत वर्दळ असते, तिथेच ही घटना घडल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कल्याण न्यायालय आणि तहसीलदार कार्यालय ही दोन्ही ठिकाणे अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण आहेत. या ठिकाणी दररोज हजारो नागरिक कामासाठी येतात. याच रस्त्यावर जलवाहिनीला भगदाड पडल्याने गेल्या अनेक तासांपासून पिण्याच्या पाण्याचे कारंजे हवेत उडत आहेत. यामुळे परिसरात चिखलाचे साम्राज्य पसरले असून, रस्ताही निसरडा झाला आहे.
नागरिकांचा तीव्र संताप
एकीकडे कल्याण-डोंबिवलीच्या अनेक भागांत पाणी कपातीचे संकट ओढवले असताना, दुसरीकडे अशा प्रकारे हजारो लिटर पाण्याची नासाडी नागरिकांच्या संतापाला कारणीभूत ठरत आहे. "शासकीय कार्यालयांच्या उंबरठ्यावरच ही गळती सुरू असूनही संबंधित विभाग सुस्त आहे का?" असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिक विचारत आहेत. दिवसभर असंख्य अधिकारी आणि कर्मचारी या रस्त्यावरून ये-जा करतात. मात्र, अद्याप कोणीही या गळतीची दखल घेऊन ती थांबवण्यासाठी पावले उचललेली नाहीत. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने तातडीने धाव घेऊन ही दुरुस्ती करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
प्रमुख मागण्या ः
फुटलेली जलवाहिनी तातडीने दुरुस्त करून पाणीपुरवठा सुरळीत करावा.
शहरातील जलवाहिन्यांच्या देखभालीसाठी विशेष पथक नेमावे.
कामात हलगर्जी करणाऱ्या संबंधित विभागाच्या अभियंत्यांवर कारवाई करावी.
