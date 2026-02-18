हजारो नागरिकांची वर्दळ, पण स्वच्छतागृहाचा अभाव
स्वच्छतागृहांची अपुरी व्यवस्था
तलासरी बाजारपेठेत नागरिकांची वर्दळ, मात्र सोयीसुविधांचा अभाव
तलासरी, ता. १८ (बातमीदार) : तलासरी येथील मुख्य बाजारपेठेत दररोज हजारो नागरिकांची मोठी वर्दळ होत असते. उंबरगाव आणि उधवा या दोन्ही प्रमुख मार्गांवर पसरलेल्या या बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात दुकाने असून, जवळपासच्या गावांतील असंख्य नागरिक खरेदीसाठी येथे येत असतात. मात्र, एवढ्या मोठ्या बाजारपेठेत सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची अत्यंत अपुरी व्यवस्था असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
तलासरी ही नगर पंचायत असलेली महत्त्वाची बाजारपेठ असून, उधवा, वडवली, सवणे, जरी, कवाडा, दापझरी, सूत्रकार, वरवाडा, कुर्झे आदी गावांतील नागरिक मोठ्या प्रमाणात येथे येतात. बाजारपेठेतील वाढती गर्दी लक्षात घेता स्वच्छतागृहांची संख्या अत्यल्प असल्याचे चित्र आहे. संपूर्ण बाजारपेठेच्या दोन्ही बाजूंना मिळून केवळ एकच सार्वजनिक स्वच्छतागृह उपलब्ध असून, उंबरगाव मार्गावर तसेच बाजार परिसरात स्वतंत्र सुविधा नसल्याने परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. विशेषतः महिलांसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित स्वच्छतागृहाची सोय नसल्याने त्यांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. खरेदीसाठी येणाऱ्या महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच लहान मुलांसह आलेल्या कुटुंबांची मोठी तारांबळ उडते.
तलासरी नगर पंचायतीने या विषयाकडे तातडीने गांभीर्याने लक्ष देऊन उंबरगाव व उधवा मार्गावर तसेच तलासरी बाजार परिसरात स्वतंत्र, महिलांसाठी सुरक्षित सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उभारणी करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिक व व्यापारीवर्गाकडून होत आहे. संबंधित विभागाने याची त्वरित दखल घेऊन नियोजनबद्ध कारवाई करावी अन्यथा नागरिकांच्या संतापाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही स्थानिकांकडून प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
स्वच्छता अभियानाच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह
बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांनाही या समस्येमुळे ग्राहकांची नाराजी सहन करावी लागत असून, स्वच्छतागृहांच्या अभावामुळे बाजारपेठेची प्रतिमा मलिन होत आहे. स्वच्छता अभियानाच्या दाव्यांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे मत व्यापारीवर्गातून व्यक्त करण्यात येत आहे. नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनेही ही समस्या चिंताजनक असून, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची अपुरी व्यवस्था असल्यास अस्वच्छता वाढून संसर्गजन्य आजारांचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ही केवळ सुविधा नसून आरोग्याशी संबंधित गंभीर बाब असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले.
तलासरी हे तालुक्यातील सर्वात मोठी आणि गजबजलेली बाजारपेठ आहे. दररोज हजारो नागरिक येथे खरेदीसाठी येतात. मात्र, नगर पंचायतीच्या मुख्य बाजारपेठेत सार्वजनिक स्वच्छतागृहाची सुविधा नसणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. विशेषतः महिला वर्गांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. त्यामुळे नगर पंचायतीने या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देत तलासरी-उधवा रस्ता आणि तलासरी-उंबरगाव रस्ता या दोन्ही ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयाची व्यवस्था लवकरात लवकर करावी.
- सुनील इभाड, डहाणू विधानसभा प्रमुख, शिवसेना शिंदे गट
