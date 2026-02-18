वाडा येथील डाॅक्टरांचा उपरोधिक भाषेत निषेध
वाडा, ता. १८ (बातमीदार) ग्रामीण रुग्णालयात गेल्या आठवड्यात श्रमजीवी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून डाॅ. हर्षदा पाटील यांना केलेल्या शिवीगाळ प्रकरणावरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. संघटनेने उपरोधिक भाषा वापरून शासकीय व्यवस्थेविरोधात आसूड ओढले असून, शुक्रवारी (ता. २०) आंदोलन छेडण्याचा इशारा जिल्हा शल्यचिकित्सकांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.

राज्य सरकारने शासकीय रुग्णालयातील मोफत उपचार बंदची भूमिका म्हणजे आरोग्य विभागाचे खासगीकरण केले आहे. शासकीय रुग्णालय म्हणजे गरिबांचा शेवटचा आधारस्तंभ. आता त्या स्तंभाला ''फी'' नावाचा गळफास सरकारने लावला आहे, हे अतिशय चांगले केले. म्हणजे गरीब आता दवाखान्यात न येता भगताकडे गेला पाहिजे, याची सोय केली. वाडा ग्रामीण रुग्णालयापासून खासगीकरणाची सुरुवात करून हे रुग्णालय जनतेच्या बापाचे नाही, हे अधिकारी सांगत असतील, तर इमारत व ७/१२ त्यांच्या नावावर करावा, अशा उपरोधिक मागणीचे निवेदन श्रमजीवी संघटनेने जिल्हा शल्यचिकित्सकांना दिले आहे.

आम्ही सारे गुलाम, आम्ही भारताचे लोक, गरीब लोक, आदिवासी लोक, तुम्ही मालक आहात हे पाय धरून जाहीर माफी मागण्यासाठी व वाडा ग्रामीण रुग्णालयाचे खासगी रुग्णालय असा नामकरण फलक लावण्यासाठी शुक्रवारी आंदोलन छेडण्याचा इशारा श्रमजीवी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड, जिल्हा महिला ठिणगी प्रमुख रेखा पऱ्हाड, तालुका महिला ठिणगी प्रमुख सुगंधा विघ्ने यांनी दिला आहे.