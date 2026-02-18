ठाणे - नाशिक महामार्ग कोंडीमुक्त होणार
ठाणे-नाशिक महामार्ग होणार कोंडीमुक्त
जुन्या साकेत पुलाच्या कामाला वेग; अप्रोच रस्त्यासह दुरुस्तीचे काम महिनाभरात पूर्ण होणार
ठाणे, ता. १८ (सकाळ वृत्तसेवा) : मुंबई-नाशिक महामार्गावरील प्रवासाचा मोठा अडथळा ठरणाऱ्या साकेत उड्डाणपुलाच्या बाबतीत दिलासादायक बातमी आहे. नवीन साकेत पुलाची वजन तपासणी पूर्ण होऊन तो मंगळवारपासून वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. या यशानंतर आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने जुन्या साकेत पुलाच्या अप्रोच रस्त्यासह दुरुस्तीचे काम तातडीने हाती घेतले आहे. येत्या महिनाभरात हे काम पूर्ण होणार असून, त्यानंतर ठाणे-नाशिक मार्गिका खऱ्या अर्थाने कोंडीमुक्त होणार आहे.
मुंबई-नाशिक महामार्गावरील साकेत पुलाच्या दुरवस्थेमुळे अवजड वाहनांचा वेग मंदावून दररोज तासनतास वाहतूक कोंडी होत होती. याप्रश्नी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. यानंतर ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेगाने हालचाली सुरू झाल्या. नवीन साकेत पुलाचा तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो प्रवाशांसाठी खुला करण्यात आला असून, आता जुन्या पुलाच्या दुरुस्तीचे काम बुधवारपासून प्रत्यक्ष सुरू झाले आहे.
एमएसआरडीसीचे कार्यकारी अभियंता सुभाष बोरसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन साकेत पुलाच्या शेवटच्या टोकाकडील अप्रोच रस्त्याचे रखडलेले काम आणि जुन्या पुलावरील दुरुस्ती महिनाभरात पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर हा मार्ग पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल. हे काम पूर्ण झाल्यावर खारेगाव अंडरपासचे काम हाती घेतले जाणार आहे. यामुळे पावसाळ्यापूर्वी महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.
आणखी दोन लेन लवकरच खुल्या
नवीन साकेत उड्डाणपूल सुरू झाला असला तरी, ठाण्याहून नाशिककडे जाणाऱ्या दिवा अंडरपास येथे सध्या केवळ दोनच लेन सुरू आहेत. यामुळे तिथे वाहनांची रांग लागते. ही कोंडी फोडण्यासाठी दिवा अंडरपासच्या उर्वरित दोन लेन मार्च अखेर किंवा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत वाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात येतील, अशी माहिती एमएसआरडीसी विभागाने दिली आहे.
ठळक मुद्दे
नवीन साकेत पूल : वजन तपासणीनंतर वाहतुकीसाठी खुला.
जुना साकेत पूल : दुरुस्तीचे काम बुधवारपासून सुरू; महिनाभराचा कालावधी लागणार.
दिवा अंडरपास : एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सर्व लेन सुरू होणार.
लक्ष्य : पावसाळ्यापूर्वी मुंबई-नाशिक महामार्ग वाहतुकीसाठी सुलभ करणे.
