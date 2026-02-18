मोखाड्यातील महिलांचा नाशिक च्या गोदा महोत्सवात सहभाग
सामाजिक संस्थाचा ऊपक्रम
मोखाडा, ता. १८ (बातमीदार) : नाशिक येथे आयोजित करण्यात आलेल्या गोदा महोत्सवात मोखाडा येथील स्वयंसहाय्यता गटांच्या महिलांसाठी प्रात्यक्षिक दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. हा उपक्रम दीपक फाउंडेशन व जे. एम. फायनान्शियल फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या एकात्मिक ग्रामीण विकास प्रकल्प अंतर्गत पार पडला.
या महोत्सवाचे आयोजन जिल्हा परिषद नाशिकमार्फत करण्यात आले होते. या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश महिलांना बाजारपेठेची प्रत्यक्ष ओळख करून देणे, उद्योजकतेबाबत मार्गदर्शन करणे व उत्पन्नवाढीच्या संधींबाबत जागरूकता निर्माण करणे हा होता. मोखाडा तालुक्यातील १० ग्रामपंचायतींमधील ३४ स्वयंसहाय्यता गटांतील एकूण ४५ महिलांनी या दौऱ्यात सहभाग घेतला होता. महिलांनी विविध बचत गट उत्पादित वस्तूंची प्रदर्शने पाहून पॅकेजिंग, ब्रँडिंग, उत्पादन सादरीकरण, गुणवत्ता सुधारणा व किंमत निर्धारण याबाबत माहिती घेतली. तसेच मिलेट आधारित उत्पादने, शेवगा (मोरिंगा) पदार्थ, बांबू हस्तकला व गौण वनउत्पादनांच्या मूल्यवर्धित उपक्रमांबाबत ज्ञान मिळवले.
या उपक्रमामुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढला असून, शाश्वत उपजीविकेसाठी नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. पुढील टप्प्यात निवडलेल्या उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन पॅकेजिंग, ब्रँडिंग व बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन व सहाय्य या संस्थांकडून करण्यात येणार आहे.