सिंगापूर ग्रामपंचायतीची राज्यस्तरीय झेप
टोकावडे, ता. १८ (बातमीदार) : ‘माझी वसुंधरा अभियान ५.०’ अंतर्गत जाहीर झालेल्या राज्यस्तरीय निकालात एक हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या गटातून ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील सिंगापूर ग्रामपंचायतीने तृतीय क्रमांक पटकावला आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल ग्रामपंचायतीला ५० लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर झाले असून तालुक्यात आनंदाचे वातावरण आहे.
पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी आणि आकाश या पंचतत्त्वांवर आधारित हे अभियान २ ऑक्टोबर २०२० पासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राबविण्यात येत आहे. पर्यावरणपूरक व शाश्वत विकासाची दिशा देणाऱ्या या उपक्रमात सह्याद्री पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी वसलेल्या दुर्गम आदिवासी भागातील पेसा ग्रामपंचायत ओळख असलेल्या सिंगापूर ग्रामपंचायतीने विविध अभिनव योजना प्रभावीपणे राबवत राज्य पातळीवर आपला ठसा उमटवला आहे. ही ग्रामपंचायत आज शाश्वत विकासाचा आदर्श ठरत आहे.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत विविध विकासकामे राबवून गावात सकारात्मक बदल घडविण्यात आले आहेत. शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत कार्यालय, पंचायत लर्निंग सेंटर व वाचनालय येथे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तावाढीसाठी शाळांचे डिजिटलीकरण, स्मार्ट टीव्ही, आधुनिक प्रकाशयोजना आणि सुसज्ज संगणक कक्ष उभारण्यात आले आहेत. पर्यावरण संवर्धनासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड व वृक्षसंवर्धन उपक्रम हाती घेण्यात आले असून, गावकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग मिळत आहे. सौरऊर्जा, डिजिटल सुविधा, सुरक्षितता, शिक्षण आणि पर्यावरण या सर्व क्षेत्रांतील उत्कृष्ट कामगिरीमुळे सिंगापूर ग्रामपंचायतीने राज्यात तृतीय क्रमांक मिळवत ५० लाख रुपयांचे पारितोषिक पटकावले आहे. या यशाबद्दल ग्रामस्थांकडून सरपंच देवराम वाघ, सर्व ग्रामपंचायत सदस्य तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी प्रकाश कोळी यांचे अभिनंदन करण्यात येत असून जिल्हाभर सिंगापूर ग्रामपंचायतीच्या कार्याचा गौरव केला जात आहे.
सौरऊर्जेला प्राधान्य
ग्रामपंचायत हद्दीतील चार जिल्हा परिषद शाळा, चार अंगणवाडी केंद्रे, ग्रामपंचायत कार्यालय आणि पंचायत लर्निंग सेंटर अशा एकूण दहा शासकीय इमारतींवर सौरऊर्जा पॅनल बसवून नेट मीटरिंगची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे महावितरणचे वीजबिल शून्यावर आले असून ग्रामपंचायतीची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बचत होत आहे. तसेच सौरऊर्जेवर आधारित पथदिव्यांमुळे संपूर्ण गाव प्रकाशमान झाले आहे.
पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी आणि आकाश या पंचतत्त्वांवर आधारित ग्रामपंचायत सिंगापूरने मोठ्या प्रमाणात कामे केली आहेत. पर्यावरणपूरक सौरऊर्जेचा वापर करून ग्रामपंचायतीला राज्यस्तरावर नावलौकिक मिळाला आहे, याचा सार्थ अभिमान आहे.
- प्रकाश कोळी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सिंगापूर