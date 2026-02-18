दहिसर स्टेशन परिसरातील मार्गांनी घेतला मोकळा श्वास
दहिसर स्थानक परिसरातील मार्गांनी घेतला मोकळा श्वास
पालिकेची धडक कारवाई; ९० हून अधिक अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई
कांदिवली, ता. १८ (बातमीदार) : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उपआयुक्त (परिमंडळ ७) संध्या नांदेडकर तसेच आर-उत्तर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नयनीश वेंगुर्लेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली दहिसर (पूर्व) येथील भरुचा रोड आणि हरिशंकर जोशी मार्ग परिसरात अतिक्रमण व अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात संयुक्त धडक कारवाई करण्यात आली.
या कारवाईत सुमारे ९० अनधिकृत फेरीवाले, स्टॉल्स, बाकडे व शेड्स हटविण्यात आले. कित्येक महिन्यांनंतर मार्ग आणि पदपथ मोकळे झाल्याने वाहनचालकांसह प्रवाशांनी समाधान व्यक्त केले.
कांदिवली, बोरिवली आणि दहिसर विभागात उपआयुक्त संध्या नांदेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिक्रमणाविरोधात सातत्याने कारवाई सुरू आहे. मार्गांवर व पदपथांवर बस्तान मांडून बसलेल्या अनधिकृत फेरीवाले, व्यावसायिक आणि स्टॉलधारकांवर पालिकेने कारवाईचा सपाटा लावल्याने संबंधितांमध्ये धडकी भरली आहे.
मंगळवारी (ता. १७) आर-उत्तर विभागातील परिरक्षण, अतिक्रमण, इमारत व कारखाना तसेच घनकचरा व्यवस्थापन विभागांच्या समन्वयातून प्रभावी तोडक कारवाई राबविण्यात आली.
या कारवाईसाठी एक जेसीपी, चार मोठे डंपर यांचा वापर करण्यात आला. पाच कनिष्ठ अभियंते, वरिष्ठ निरीक्षक, लॉरी इन्स्पेक्टर आणि कामगारांच्या पथकाने सुमारे ७० फेरीवाले व २० खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स हटवून परिसर अतिक्रमणमुक्त केला.
सहाय्यक आयुक्त नयनीश वेंगुर्लेकर यांनी सांगितले की, सायंकाळी सहा वाजल्यापासून सुरू केलेल्या कारवाईत दोन तासांत दहिसर पूर्व रेल्वे स्थानकापासून सुमारे १५० मीटर परिसर व लगतचे रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यात आले. जवळपास ९० हून अधिक फेरीवाले व स्टॉलधारकांवर कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.