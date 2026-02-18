शिळफाट्यात चिंधीच्या गोडाऊनला आग;
शिळफाट्यात चिंधीच्या गोडाऊनला आग
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : शिळफाटा परिसरातील महापे रोडवरील एका चिंधीच्या गोडाऊनला मंगळवारी (ता. १७) रात्री आग लागल्याची घटना घडली. ठाणे महापालिका अग्निशमन दलाच्या तत्परतेने त्या आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळविण्यात अडीच तासांनी यश आले आहे. या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नाही. शिळफाटा-महापे रोड येथे एम. के. कंपाउंडमधील सुमारे ७०० स्क्वेअर फूट क्षेत्रफळाच्या चिंधीच्या गोडाऊनला मंगळवारी आग लागल्याची माहिती मिळाली. यानंतर तातडीने घटनास्थळी ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी धाव घेतली. त्या आगीवर मध्यरात्री १२ वाजून ५२ मिनिटांनी यश आले. या गोडाऊनचे मालक भुरा मन्सूरी यांच्या मालकीचे आहे.
