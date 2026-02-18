मुरूड–साळाव मार्गावरील अपूर्ण मोऱ्यांमुळे वाहतूक कोंडी
मुरूड-साळाव मार्गावरील अपूर्ण मोऱ्यांमुळे वाहतूक कोंडी
पर्यटक व स्थानिक त्रस्त; पर्यायी मार्गांचा वापर वाढला
मुरूड, ता. १८ (बातमीदार) : महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाकडून मुरूड ते साळाव या ३२ किलोमीटर मार्गाचे काँक्रीटीकरण सुरू असले तरी मोऱ्यांची कामे अर्धवट राहिल्याने वाहतुकीस मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. अवघ्या दीड वर्षांपूर्वी तयार झालेल्या डांबरी रस्त्यावर पाण्याच्या निचऱ्यासाठी ३२ मोऱ्या खणण्यात आल्या आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी काम अपूर्ण ठेवण्यात आल्याने रस्ता अरुंद झाला असून, दोन्ही बाजूंनी वाहतूक कोंडी होत आहे. दुपदरी रस्ता नसल्यामुळे ही समस्या अधिक तीव्र झाली आहे.
मुरूड-मुंबई हा महत्त्वाचा मार्ग असल्याने दररोज हजारो वाहनांची वर्दळ असते. सततच्या ट्रॅफिक जॅममुळे वाहनचालक गारंबी व भालगाव मार्गे रोहा या पर्यायी मार्गाचा वापर करू लागले आहेत. काशीद व जंजिरा किल्ला पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांनाही याचा फटका बसत असून, पर्यटनावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
मॉन्सूनपूर्व मोऱ्यांची कामे तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. कोट्यवधींचा निधी खर्च करून उभारण्यात येणारा काँक्रीट रस्ता दर्जेदार असावा, जेणेकरून तो दीर्घकाळ टिकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. रस्त्यावरील अर्धवट संरक्षण भिंतीचे कामही लवकर पूर्ण करावे, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे. योग्य रस्ते व्यवस्थापन झाल्यास पर्यटन व स्थानिक रोजगाराला चालना मिळेल, असा विश्वास नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.