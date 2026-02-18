स्मार्ट शहरात मोकळ्या भूखंडांवरील अनधिकृत झोपड्यांचे साम्राज्य हटवण्यात प्रशासन अपयशी
स्मार्ट सिटीला अनधिकृत झोपड्यांचा विळखा
नवी मुंबईतील मोकळ्या भूखंडांवरील अतिक्रमण हटवण्यात प्रशासन अपयशी
बेलापूर, ता. १८ (बातमीदार) ः नवी मुंबई शहर स्मार्ट शहर म्हणून ओळखले जाते. मात्र, याच शहरातील मोकळ्या भूखंडांवरील अनधिकृत झोपड्यांचे साम्राज्य हटवण्यात प्रशासन अपयशी ठरत आहे. नेरूळ रेल्वे स्थानक परिसर, नेरूळ सेक्टर २८ परिसर, सीवूड्स सेक्टर ४२ ग्रँड सेंट्रल मॉल परिसरात महापालिकेकडून, सिडकोकडून वारंवार कारवाई होऊनही पुन्हा परिस्थिती जैसे थे असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, या परिसरात अस्वच्छता, घाणीचे साम्राज्य, रात्रीच्या वेळेस गर्दुल्ल्यांचा वावर, अमली पदार्थाची बेकायदेशीर विक्री होत असल्याचे दिसून येत आहे.
शहरातील मोकळे भूखंड झोपडपट्ट्या, नर्सरी यांच्यासाठीच असल्याचे चित्र वारंवार दिसून येत आहे. बहुतांश ठिकाणी तीनपेक्षा अधिक वेळा कारवाया होऊनही पुन्हा त्याचठिकाणी झोपड्या थाटल्याचे चित्र पाहायला मिळते. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहे. स्मार्ट सिटी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईला अनधिकृत झोपड्यांनी विळखा घातला आहे. त्यामुळे शहरात स्वच्छता अभियानाला बाधा निर्माण होत आहे. अशा झोपड्या वेळीच हटवण्याची मागणी यापूर्वी अनेकदा नागरिकांकडून करण्यात आली आहे. त्यानुसार अनेकदा अशा झोपड्यांवर कारवाईदेखील केली जाते. मात्र, दुसऱ्या दिवशी पुन्हा त्याठिकाणी झोपड्या उभ्या राहत असल्याचेही पाहायला मिळते.
नवनियुक्त नगरसेवकांकडून कारवाई, मात्र परिस्थिती जैसे थे
नेरूळ परिसरातील नगरसेवकांनी काही दिवसांपूर्वी या फुटपाथवरील अतिक्रमणाविरोधात कारवाई करण्यासाठी पत्रव्यवहार केला. यानुसार कारवाईदेखील झाली. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा त्याठिकाणी बेघरांनी आपले बस्तान ठोकले. यामुळे पालिका, सिडकोच्या कारवाईचे बेघराना भय राहिले नसल्याचे प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत.
गुन्हेगारीचे अड्डे
झोपड्यांमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना थारा मिळत असल्याने त्या ठिकाणी अमली पदार्थ विक्रीचे अड्डे चालवले जात आहेत. पालिका, सिडकोच्या कारवाईच्या काही दिवसानंतर पुन्हा त्या ठिकाणी दुपटीने झोपड्या वाढल्याचे दिसून येत आहे. त्यांनी पदपथांवरदेखील ताबा मिळवला असून, संपूर्ण परिसरात घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. त्या ठिकाणी झोपड्यांमध्ये गांजासह इतर अमली पदार्थ विक्रीचे अड्डे चालवले जात असल्याचे नागरिकांकडून सांगितले जाते. त्यावर नेरूळ पोलिसांनी अनेकदा कारवाईदेखील केलेली आहे.
याबाबतच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. आम्ही वारंवार या ठिकाणी कारवाई करत असून, सिडको प्रशासनाकडूनदेखील सहकार्य अपेक्षित आहे. आम्ही पुन्हा एकदा याबाबत सिडकोला पत्रव्यवहार करत कारवाई करू.
- डॉ. कैलास गायकवाड, उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग
