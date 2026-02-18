श्रीक्षेत्र भुवनेश्वर येथे आगरी समाज संस्थेचा सेवाभावी उपक्रम
श्री क्षेत्र भुवनेश्वर येथे आगरी समाज संस्थेचा सेवाभावी उपक्रम
उपवासाच्या फराळासह प्रसाद वाटप; सामाजिक कार्याची माहिती भाविकांपर्यंत
पोयनाड, दि. १८ (बातमीदार) : महाशिवरात्रीनिमित्त नारंगी येथील निसर्गरम्य श्री क्षेत्र भुवनेश्वर येथे आगरी समाज संस्थेतर्फे प्रसाद व उपवासाच्या फराळाचे वाटप करण्यात आले. या दिवशी मोठ्या संख्येने येणाऱ्या भाविकांमध्ये उपवास करणाऱ्यांची संख्या लक्षात घेऊन हा विशेष सामाजिक उपक्रम राबविण्यात आला. भाविकांनी या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
या वेळी संस्थेने गेल्या दीड वर्षात राबविलेल्या सामाजिक, शैक्षणिक व सेवाभावी कार्याची माहिती छायाचित्रांच्या माध्यमातून प्रदर्शित करण्यात आली. तसेच संस्थेच्या विविध उपक्रमांची माहिती असलेले पत्रकही भाविकांना देण्यात आले. शैक्षणिक उपक्रम, बालसंस्कार वर्ग, वधुवर मेळावा यांसारख्या कामांमुळे संस्था समाजात उल्लेखनीय कार्य करीत असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.
आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता ठेवून पदापेक्षा कामाला प्राधान्य देत सर्वांच्या सल्ल्याने निर्णय घेतले जातात, असे संस्थेचे अध्यक्ष नीलेश पाटील यांनी नमूद केले. याप्रसंगी श्री भुवनेश्वर १८ गाव ट्रस्टचे अध्यक्ष दीपक पाटील व सचिव नरेंद्र पाटील यांचा सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी संस्थेचे पदाधिकारी व महिला पदाधिकाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
छायाचित्र :
पोयनाड : श्री क्षेत्र भुवनेश्वर येथे आगरी समाज संस्थेने भाविकांना प्रसादाचे वाटप केले.
