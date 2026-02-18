समायोजनाच्या प्रतीक्षेत शिक्षक-कर्मचारी
उल्हासनगर, ता. १८ (वार्ताहर) : सरकारचे आदेश असूनही १३ वर्षे शिक्षण मंडळातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे समायोजन रखडवणे म्हणजे प्रशासनाचा निष्काळजीपणा आहे. आता हा अन्याय सहन केला जाणार नाही, असा इशारा शिवसेना शहरप्रमुख तथा नगरसेवक राजेंद्रसिंह भुल्लर महाराज यांनी दिला आहे. शिक्षण मंडळातील शेकडो अधिकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी दशकभरापासून आपल्या हक्काच्या समायोजनासाठी प्रतीक्षेत आहेत. या गंभीर प्रश्नावर भुल्लर यांनी आयुक्त आणि महापौरांकडे धाव घेत प्रशासनाला जाब विचारला आहे.
राज्य सरकारने २०१३ मध्ये राज्यातील सर्व महापालिकांमधील शिक्षण मंडळे बरखास्त करून संबंधित कर्मचाऱ्यांचे महापालिका आस्थापनात समायोजन करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. इतर शहरांमध्ये ही प्रक्रिया २०१४ मध्येच पूर्ण झाली; मात्र उल्हासनगरमध्ये ती अद्याप प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे २०२३ मध्ये तत्कालीन आयुक्तांनी समायोजनाबाबत कार्यालयीन आदेश काढले होते, तरीही सामान्य प्रशासन विभागाने अंमलबजावणी केली नसल्याचा आरोप भुल्लर यांनी केला आहे. समायोजन रखडल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तिकेत २०१३ पासूनच्या आवश्यक नोंदी झालेल्या नाहीत. परिणामी, त्यांना वेतनश्रेणी, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन आणि इतर शासकीय लाभांपासून वंचित राहावे लागत आहे. अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त होऊनही त्यांच्या हक्काचे लाभ मिळाले नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
राजेंद्रसिंह भुल्लर यांनी प्रशासनाला तत्काळ समायोजन प्रक्रिया पूर्ण करून सर्व सेवा नोंदी अद्ययावत करण्याची मागणी केली आहे. तसेच इतकी वर्षे विलंब करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे. आता प्रशासन काय निर्णय घेते आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय कधी मिळतो, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
१३ वर्षे कर्मचाऱ्यांना न्यायापासून वंचित ठेवणे हा प्रशासनाचा मोठा अन्याय आहे. शासन आदेश असूनही समायोजन न करणे अक्षम्य आहे. तात्काळ प्रक्रिया पूर्ण करून सर्व सेवा नोंदी अद्ययावत कराव्यात अशी माझी मागणी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी मी ठामपणे उभा आहे.
- राजेंद्रसिंह भुल्लर महाराज, शिवसेना ज्येष्ठ नगरसेवक
उल्हासनगर : समायोजनासंदर्भात राजेंद्रसिंह भुल्लर यांनी आयुक्तांना निवेदन दिले.