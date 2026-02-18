रेती माफियांना दणका
कल्याणमधील रेतीमाफियांना दणका
नऊ लाखांची सामग्री नष्ट; ४८ ब्रास रेती पुन्हा खाडीत, महसूल विभागाची धडक कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १८ : कल्याणच्या खाडीपात्रातून बेकायदा रेती उपसा करणाऱ्या माफियांवर कल्याण महसूल विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. मंगळवारी (ता. १७) सकाळी राबवण्यात आलेल्या या धडक मोहिमेत सुमारे नऊ लाख रुपयांची उपसा सामग्री नष्ट करण्यात आली असून, जप्त केलेला ४८ ब्रास रेती साठा पुन्हा खाडीत लोटून माफियांना मोठा आर्थिक दणका दिला आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या आदेशानुसार, तहसीलदार विकास गारूडकर यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल अधिकारी, पोलिस आणि मंडल अधिकाऱ्यांच्या पथकाने दुर्गाडी किल्ला रेतीबंदर परिसरात अचानक धाड टाकली. कारवाईची कुणकुण लागताच रेतीमाफियांनी बार्ज आणि सक्शन पंप सोडून खाडीत उड्या मारून पळ काढला. महसूल पथकाने बोटींच्या मदतीने खाडीत जाऊन माफियांनी सोडलेले बार्ज आणि सक्शन पंप किनाऱ्यावर ओढून आणले. पुन्हा वापर होऊ नये यासाठी पोकलेनच्या सहाय्याने या सामग्रीची जागच्या जागी मोडतोड करण्यात आली. या मोहिमेत रेती साठवण्यासाठी तयार केलेले १८ मोठे हौद उद्ध्वस्त करण्यात आले. यातील ४८ ब्रास रेती जप्त करून ती पुन्हा खाडीत टाकण्यात आली.
गुन्हा दाखल, कारवाई सुरूच राहणार
याप्रकरणी संबंधित रेती तस्करांविरोधात बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मागील काही महिन्यांतील ही सर्वात मोठी कारवाई असल्याचे मानले जात आहे. नैसर्गिक संपत्तीची लूट करणाऱ्या रेती तस्करांविरुद्ध ही मोहीम यापुढेही तीव्र गतीने सुरूच राहील. खाडीपात्रातील बेकायदा उपसा कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही, अशी प्रतिक्रिया तहसीलदार विकास गारूडकर यांनी दिली.
