हजारो बहिणी अनुदानापासून वंचित
जव्हार, ता. १८ (बातमीदार) : जव्हारसारख्या दुर्गम भागातील महिलांना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा मदतीचा हात चांगल्यापैकी मिळत होता; मात्र राज्य सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले होते. तालुक्यातील जवळपास अडीच हजार महिलांनी केवायसी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला; मात्र वीजपुरवठा खंडित होणे, नेटवर्क समस्या, शासकीय कागदपत्रांची अनुपलब्धता, मोबाईल नसणे यांसारख्या कारणांनी त्यांची ई-केवायसी होऊ शकली नाही. परिणामी, त्या महिला अनुदानाला मुकल्या आहेत. सरकारने केवळ नोंदी चुकलेल्या महिलांना ई-केवायसी करण्याची संधी दिली आहे. त्यासोबतच, ई-केवायसी चुकलेल्यांना विशेष बाब म्हणून मुभा मिळावी, अशी मागणी तालुक्यातील महिलांकडून होत आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सर्व लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी करणे बंधनकारक होते. काही महिलांनी ई-केवायसी केली; पण चुकीचा पर्याय निवडला गेल्याने त्यांचा लाभ बंद झाला. आता या महिलांना ई-केवायसी करण्यासाठी सरकारने पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे; परंतु ज्या महिलांनी ई-केवायसी केलीच नाही, अशांना कुठलाही पर्याय नसल्याने त्या या योजनेतून बाद ठरणार आहेत. १८ सप्टेंबर ते १८ नोव्हेंबर २०२५ अशी तारीख सुरुवातीला देण्यात आली होती; मात्र संकेतस्थळ चालत नसल्याने व ई-केवायसी होत नसल्याने अनेक तक्रारी महिलांनी केल्या.
लाडक्या बहिणींची ही ओरड पाहता तारीख वाढवून ३१ डिसेंबर २०२५ करण्यात आली. बहुतांश महिलांनी ई-केवायसी केली; मात्र या ई-केवायसीमध्ये चुकीचे पर्याय निवडल्याने जिल्ह्यातील सुमारे चार हजार महिलांची केवायसी चुकली. यामुळे संपूर्ण राज्यात झालेल्या गदारोळानंतर सरकारने केवायसी चुकलेल्या महिलांना ई-केवायसी करण्याची संधी दिली. ई-केवायसी चुकलेल्या महिलांसोबतच ज्यांनी काही कारणांनी पडताळणी केलेली नाही, अशा महिलांना पुन्हा संधी मिळेल, अशी आशा त्यांना होती; मात्र संकेतस्थळावर गेल्यानंतर ज्या महिलांनी यापूर्वी ई-केवायसी केलेली नव्हती, अशा महिलांना पुन्हा ई-केवायसी करण्यासाठीची दारे बंद झाली आहेत.
जिल्ह्यात पाच हजारांचा आकडा
ई-केवायसी न झालेल्या जवळपास पाच हजार महिला पालघर जिल्ह्यामध्ये असू शकतात, असा अंदाज आहे. ज्यांनी ई-केवायसी केलेली नाही, अशा महिलांना शासन अपात्र करणार की संधी देणार, हे अद्याप निश्चित नाही.
२१ वर्षे वयाच्या लाभार्थीही प्रतीक्षेत
वयाची २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या हजारो लाडक्या बहिणी या योजनेमध्ये सहभागी होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारने या योजनेमधून अपात्र करण्यासाठी मार्ग ठेवलेले आहे; मात्र योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कोणताही मार्ग ठेवलेला नाही. वयाची २१ वर्षे झालेल्या हजारो महिला योजनेपासून वंचित आहेत. विशेष म्हणजे, या लाडक्या बहिणी युवा मतदार असून या मतदारांच्या मनामध्ये सरकारविषयी असंतोष पसरत आहे.
लाडकी बहीण योजना ग्रामीण भागात अतिशय उपयुक्त आहे; मात्र माझ्यासह तालुक्यातील ज्या महिलांचे डिसेंबरअखेरपर्यंत ही केवायसी होऊ शकले नाही, अशा महिलांना पुन्हा एकदा राज्य सरकारने संधी द्यावी, शिवाय ज्यांचे वय २१ पूर्ण झाले आहेत, अशांनादेखील लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळावा.
- विशाखा अहिरे, लाभार्थी, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना
कोणताही पर्याय नाही!
ज्या महिलांनी ई-केवायसी केलीच नाही, अशा महिलांना केवायसी करण्यासंदर्भात कोणतेही पर्याय सध्या तरी उपलब्ध नाहीत. योजना सुरू झाली होती, तेव्हाच अर्ज भरण्याची मुभा होती. त्यानंतर या योजनेमध्ये नवीन महिलांना समाविष्ट करण्यासाठी कोणतेही पर्याय उपलब्ध नाहीत, अशी माहिती जव्हार पंचायत समितीचे प्रभारी गटविकास अधिकारी संदेश दुमाडा यांनी दिली.
