उच्च रक्तदाबाच्या बनावट औषधांचे रॅकेट उघड
डोंबिवलीतून दोघांना अटक
डोंबिवली, ता. १८ : उच्च रक्तदाबाच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘टेलमा एएम’ या नामांकित औषधाच्या बनावट गोळ्या विक्री करणारे रॅकेट मानपाडा पोलिसांनी उघड केले आहे. या प्रकरणात दोन औषध वितरकांना अटक करण्यात आली असून, सुमारे आठ लाख ९५ हजार रुपयांचा बनावट साठा जप्त करण्यात आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या गोळ्या शरीरात वेळेवर विरघळत नसल्याने रक्तदाब नियंत्रणात राहत नाही आणि रुग्णांना स्ट्रोक किंवा हृदयविकाराचा झटका येण्याचा गंभीर धोका संभवतो.
सहाय्यक पोलिस आयुक्त सुहास हेमाडे यांनी सांगितले की, तक्रारीच्या आधारे २१ जानेवारी रोजी ‘श्री राम फार्मा’चे मालक पंकज उपाध्याय (३३) यांना अटक करण्यात आली. चौकशीतून विवेक राय (३५) याचे नाव पुढे आले. त्याला १६ फेब्रुवारीला अटक करण्यात आली. या कारवाईत अन्न व औषध प्रशासन विभागही सहभागी होता. पंकज उपाध्याय सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून, विवेक राय याला कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. आरोपींविरुद्ध औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० आणि भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
रॅकेटचे ‘बिहार’ कनेक्शन
पोलिस तपासात असे निष्पन्न झाले आहे की, मुख्य आरोपी विवेक राय हा बनावट बिलांच्या आधारे पंकज उपाध्यायला या औषधांचा पुरवठा करत असे. या रॅकेटची मुळे बिहारपर्यंत विस्तारलेली असून, बनावट औषधांचे मुख्य उत्पादन तिथेच होत असल्याचा संशय आहे. मुख्य सूत्रधाराचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची विशेष पथके बिहारला रवाना झाली आहेत.
