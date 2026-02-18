बनावट ‘टेलमा एएम’ औषधांचे रॅकेट उघड
उच्च रक्तदाबाच्या बनावट औषधांचे रॅकेट उघड
डोंबिवलीतून दोघांना अटक; रुग्णांच्या जीवाशी खेळ
डोंबिवली, ता. १८ : उच्च रक्तदाबाच्या (बीपी) उपचारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘टेलमा एएम’ या नामांकित कंपनीच्या बनावट गोळ्या विकणारे मोठे रॅकेट मानपाडा पोलिसांनी उघडकीस आणले आहे. याप्रकरणी दोन औषध वितरकांना अटक करण्यात आली असून, सुमारे आठ लाख ९५ हजार रुपयांचा बनावट औषधसाठा जप्त करण्यात आला आहे. हे औषध शरीरात विरघळत नसल्याने रुग्णांना हृदयविकाराचा झटका येण्याचा गंभीर धोका तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. बनावट गोळ्या शरीरात वेळेत विरघळत नाहीत. त्यामुळे उच्च रक्तदाब नियंत्रणात राहत नाही. औषधाचा परिणाम न झाल्याने रुग्णाला स्ट्रोक किंवा हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो.
सहाय्यक पोलिस आयुक्त सुहास हेमाडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मानपाडा पोलिस ठाण्यात दाखल तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली. पोलिसांनी २१ जानेवारी रोजी डोंबिवलीतील ''श्री राम फार्मा''चा मालक पंकज राधेश्याम उपाध्याय (३३) याला अटक केली. त्याच्या चौकशीतून या गुन्ह्यातील दुसरा दुवा विवेक अजयकुमार राय (३५) याचे नाव समोर आले. पोलिसांनी सापळा रचून १६ फेब्रुवारीला विवेक राय यालाही बेड्या ठोकल्या. कारवाईत महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन विभागही सहभागी होता.
रॅकेटचे ‘बिहार’ कनेक्शन
पोलिस तपासात असे निष्पन्न झाले आहे की, मुख्य आरोपी विवेक राय हा बनावट बिलांच्या आधारे पंकज उपाध्यायला या औषधांचा पुरवठा करत असे. या रॅकेटची मुळे बिहारपर्यंत विस्तारलेली असून, बनावट औषधांचे मुख्य उत्पादन तिथेच होत असल्याचा संशय आहे. मुख्य सूत्रधाराचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची विशेष पथके बिहारला रवाना झाली आहेत.
न्यायालयीन कारवाई
पंकज उपाध्याय सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून, विवेक राय याला कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. आरोपींविरुद्ध ‘औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४०’ आणि ‘भारतीय न्याय संहिते’च्या विविध कलमांन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
