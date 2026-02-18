सकाळच्या गर्दीत सरकता जिना बंदच
डोंबिवलीत प्रवाशांची दमछाक
गर्दीच्या वेळी सरकता जिना बंदच
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १८ : रेल्वे स्थानकातील पूर्व बाजूचा सरकता जिना सकाळच्या ऐन गर्दीच्या वेळी वारंवार बंद राहत असल्याने नोकरदार आणि ज्येष्ठ प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. जिना बंद असल्याने प्रवाशांना पायऱ्यांचा आधार घ्यावा लागत असून, रेल्वे प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनाबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकत्या जिन्याच्या नियंत्रण बटणाशी रात्रीच्या वेळी काही टवाळखोर छेडछाड करून ते बंद करून ठेवतात. सकाळी घड्याळाच्या काट्यावर धावणाऱ्या मुंबईकर प्रवाशांना जेव्हा जिना बंद दिसतो, तेव्हा त्यांना नाइलाजास्तव पायऱ्यांवरून धावपळ करावी लागते. काही जागरूक प्रवाशांनी स्थानक व्यवस्थापकांकडे तक्रार केल्यावरच जिना सुरू केला जातो, असा अनुभव अनेक प्रवाशांनी सांगितला.
दुर्गंधीचा विळखा
केवळ जिना बंद राहणे हीच एक समस्या नाही, तर सकाळी मासळीविक्रेते मासळीच्या पाट्या घेऊन या सरकत्या जिन्याचा वापर करतात. या पाट्यांमधील घाण पाणी जिन्यावर सांडल्याने तिथे दुर्गंधी पसरते. या पाण्यामुळे जिना निसरडा होऊन अपघात होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अनेकदा हे पाणी अंगावर उडाल्याने प्रवासी आणि विक्रेत्यांमध्ये शाब्दिक चकमकीही उडत आहेत.
कारवाईची मागणी
गेल्या वर्षीही अशाच प्रकारे काही मुलांनी जिन्याची बटणे बंद केल्याचे उघड झाले होते, ज्यांच्यावर आरपीएफने कारवाई केली होती. आता पुन्हा हा प्रकार सुरू झाल्याने रेल्वे सुरक्षा दलाने अशा समाजकंटकांवर पाळत ठेवून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रवाशांकडून होत आहे.