खिंडीवाडीत नंदन फेस्टिव्हल उत्साहात
शेती-उपजीविकेच्या नव्या संधींचा संदेश; कुक्कुटपालन उपक्रमाची सुरुवात
रोहा, ता. १८ (बातमीदार) : खांबजवळील सुकेळी खिंडीच्या पायथ्याशी वसलेल्या खिंडीवाडी येथे क्षेत्र आई जीवनधारा संस्था व नंदन प्रकल्प यांच्या संयुक्त विद्यमाने नंदन फेस्टिव्हल उत्साहात पार पडला. सामाजिक विकास, शेती व उपजीविकेची सक्षम साधने निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आयोजित या कार्यक्रमात सुमारे १५० महिला, युवक व बालकांनी सहभाग घेतला.
नंदन प्रोजेक्टच्या समर्थक डॉ. प्रभा तीरमारे, गिरीराज सिंग राठोड, जीवनधारा संस्थेच्या संचालिका हिल्डा फर्नांडिस, माजी सरपंच मनोज शिर्के, उपसरपंच चंद्रकांत जाधव आदी मान्यवर उपस्थित होते. गावातील मुलांनी भात, हळद व भाजीपाला शेतीची प्रात्यक्षिके सादर करून पर्यावरणपूरक शेतीची जाणीव करून दिली. या उपक्रमाचे ग्रामस्थांनी कौतुक केले. कार्यक्रमानंतर स्नेहभोजन झाले. प्रत्येक कुटुंबाला कोंबडी वाटप करून पोषणमूल्ययुक्त अन्न व अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे हिल्डा फर्नांडिस यांनी सांगितले.
या फेस्टिव्हलमुळे खिंडीवाडीत नवचैतन्य निर्माण झाले असून हा उपक्रम भविष्यात आदर्श ठरेल, असा विश्वास माजी सरपंच मनोज शिर्के यांनी व्यक्त केला.
फोटो कॅप्शन : खिंडवाडी येथे नंदन फेस्टिव्हल प्रसंगी जमलेले मान्यवर