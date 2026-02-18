जमीन मोजणी प्रक्रिया ऑनलाईन
मुरबाड, ता. १८ (वार्ताहर) : जमीन किंवा भूखंड मोजणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, मुरबाड कार्यालयात विशेष मदत कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. भूमी अभिलेख ठाणे येथे मोजणी अर्जाबाबत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करून नागरिकांना तातडीने सहकार्य मिळावे, हा या उपक्रमामागील उद्देश असल्याची माहिती उपअधीक्षक भूमि अभिलेख ठाणे कार्यालयाचे उपअधीक्षक राजू यशोद यांनी दिली.
जमीन मोजणीचे अर्ज आता ऑफलाइन स्वीकारले जाणार नाहीत. मोजणीसंबंधित संपूर्ण प्रक्रिया अधिकृत संकेतस्थळावरून ऑनलाईन पद्धतीने पूर्ण करावी लागणार आहे. ‘ई-मोजणी व्हर्जन २.०’ या प्रणालीद्वारे अर्ज भरल्यानंतर अर्जासोबत ७/१२ उतारा किंवा मिळकत पत्रिका, अर्जदाराचा ओळख पुरावा, पोटहिस्सा मोजणीसाठी आवश्यक असलेला नगरपालिका/महानगरपालिकेचा ना हरकत दाखला, विनशेती मोजणीसाठी मंजूर आराखडा तसेच अन्य आवश्यक कागदपत्रे पीडीएफ स्वरूपात अपलोड करणे अनिवार्य आहे, असे राजू यशोद यांनी सांगितले. ही प्रक्रिया अनेक नागरिकांना अवघड जात असल्याने अर्ज भरणे व कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी मार्गदर्शन मिळावे यासाठी मदत कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
सूचना
ई-मोजणी व्हर्जन २.० साठी अधिकृत लिंकचा वापर करावा. तसेच ई-मोजणी, ई-फेरफार किंवा ई-पीएसआयटी फेरफार अर्जाबाबत काही अडचणी असल्यास कार्यालयातील निर्मला वैद्य किंवा रोहन पाटील यांच्याशी संपर्क साधावा, असेही उप अधीक्षक राजू यशोद यांनी सांगितले.