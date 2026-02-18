शहापूरच्या विद्यार्थ्यांची नावे चंद्रकक्षेत झळकणार
शहापूर, ता. १८ (वार्ताहर) : आदिवासीबहुल शहापूर तालुक्यातील ग्रामीण विद्यार्थ्यांना थेट जागतिक अंतराळ संशोधन संस्था नासाच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा ‘आर्टेमिस’ मोहिमेत सहभाग घेण्याची दुर्मिळ संधी मिळाली आहे. तालुक्यातील आसनगाव येथील एन. जे. बेलवले पब्लिक स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज या संस्थेने विशेष प्रयत्न करून विद्यार्थ्यांना ही संधी मिळवून दिल्याने शहापुरातील विद्यार्थ्यांची नावे चंद्रावर झळकणार आहेत.
नासाच्या या मोहिमेद्वारे शाळेतील विद्यार्थ्यांची नावे एका मायक्रोचिपद्वारे प्रत्यक्ष चंद्राच्या कक्षेत पाठवली जाणार आहेत, अशी माहिती विद्यालय प्रशासनाने दिली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची गोडी निर्माण व्हावी आणि खगोलशास्त्राबद्दल कुतूहल जागावे, यासाठी शाळेने नासाच्या उपक्रमात सहभाग नोंदवला. या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांच्या नावांची नोंदणी नासाच्या अधिकृत पोर्टलवर करण्यात आली आहे. त्यांना नासाकडून अधिकृत बोर्डिंग पासेसही देण्यात आले आहेत.
अशी आहे मोहीम
नासाच्या ‘आर्टेमिस’ मोहिमेअंतर्गत ‘ओरायन’ हे अंतराळयान चंद्राला प्रदक्षिणा घालणार आहे. याच यानामध्ये एक विशेष फ्लॅश ड्राईव्ह असेल, ज्यावर या विद्यार्थ्यांची नावे असतील. आसनगावसारख्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची नावे जागतिक पातळीवर पोहोचल्याने त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
शाळेची गरुडझेप
केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता, विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे ज्ञान मिळावे यासाठी एन. जे. बेलवले पब्लिक स्कूल अग्रेसर आहे. बोर्डिंग पास वितरणाच्या वेळी विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच आनंद आणि आत्मविश्वास दिसत होता. भविष्यात हेच विद्यार्थी अंतराळवीर बनून देशाचे नाव उज्ज्वल करतील, असा विश्वास येथील शिक्षकांनी व्यक्त केला.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेला आणि कल्पकतेला आकाशाची मर्यादा नसावी, हाच आमचा उद्देश आहे. नासाच्या मोहिमेत आमचे नाव जोडले जाणे, ही शाळेसाठी आणि संपूर्ण शहापूर तालुक्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा विज्ञानाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलेल
- हर्षला गोल्हे, मुख्याध्यापक
विद्यार्थ्यांना या वयातच आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानक, अंतराळवीर आणि गुरुत्वाकर्षणविरहित जीवन याबद्दल माहिती मिळावी, म्हणून हा उपक्रम राबवला. या संधीमुळे मुलांच्या डोळ्यांत एक नवी चमक पाहायला मिळत आहे.
- शुभांगी अहिरे, विज्ञान विभागप्रमुख
शहापूर : आसनगाव येथील एन. जे. बेलवले महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची नावे चंद्रावर झळकणार आहेत.