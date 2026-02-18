अल्पसंख्याक समाजाला मागास ठेवण्याचा प्रयत्न
अल्पसंख्याक समाजाला
मागास ठेवण्याचा प्रयत्न
आरक्षणावरून नसीम खान यांचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : राज्य सरकारने मुस्लिम समाजाचे पाच टक्के शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय करणारा आहे. अल्पसंख्याक समाजाला विकासाच्या प्रवाहात येण्यापासून रोखण्याचा हा प्रयत्न असून, भाजप सरकार मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधी आहे, असा आराेप माजी मंत्री नसीम खान यांनी केला.
टिळक भवनमध्ये नसीम खान यांनी बुधवारी (ता. १८) प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. ‘मुस्लिम समाजातील पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो. २०१४ मध्ये काँग्रेस आघाडी सरकारने मुस्लिम समाजातील मागास घटकांना शैक्षणिक व नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला होता. त्यानंतर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने त्या अध्यादेशावर पुढील निर्णय घेतला नाही,’ असा आराेप नसीम खान यांनी केला.
‘मुंबई उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजातील मागास घटकांना पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षण देण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात हे आरक्षण सुरू झाले होते. पुढे न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी भाजप सरकारने केली नाही. आम्ही हा मुद्दा सातत्याने लावून धरल्यानंतर भाजप सरकारने आश्वासन दिले, मात्र त्याचे पालन केले नाही,’ असे ते म्हणाले.
योजना बंद
काँग्रेस आघाडी सरकारने अल्पसंख्याक समाजासाठी सुरू केलेल्या सर्व योजना बंद केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती सुरू केली होती; पण भाजप सरकार तीही देत नाही. यासाठी वर्षाला ९० कोटी रुपये लागतात; पण सरकारने २० कोटी रुपये दिले आहेत. अल्पसंख्याक समाजात फक्त मुस्लिमच नाहीत, तर जैन, शीख, पारसी हे समाज घटकही येतात, असेही नसीम खान म्हणाले.
