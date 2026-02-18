माहीम जंक्शन रेल्वे स्थानकबाहेरील पदपथ अडथळ्यांनी वेढला
माहीम जंक्शन रेल्वे स्थानकबाहेरील पदपथ अडथळ्यांनी वेढला
मातीचे ढीग, अवैध दुचाकी पार्किंगमुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालण्याची वेळ
धारावी, ता. १८ फेब्रुवारी (बातमीदार) : पश्चिम रेल्वेवरील माहीम जंक्शन रेल्वे स्थानकच्या पश्चिमेकडील सेनापती बापट मार्गालगत असलेल्या पदपथाची अवस्था अत्यंत बिकट झाली असून, प्रवासी व पादचाऱ्यांना अक्षरशः अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत आहे. पदपथावर मातीचे ढीग टाकून ठेवण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर पदपथालगत अवैध दुचाकी पार्किंग केल्याने पादचाऱ्यांसाठी मार्गच उरलेला नाही.
दररोज शेकडो प्रवासी स्थानकातून प्रवासासाठी धावपळ करीत असतात. दरम्यान, पदपथ अडथळ्यांनी व्यापल्याने त्यांना नाइलाजाने रस्त्यावरून चालत स्थानक गाठावे लागत आहे. त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढला असून प्रवासी आणि स्थानिक रहिवाशांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
शालेय विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण, दिव्यांग व्यक्ती, गर्भवती महिला आणि लहान मुले यांना विशेषतः मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. माहीमकडून दादरच्या दिशेने वेगाने धावणाऱ्या वाहनांमुळे रस्त्यावरून चालणे अधिकच धोकादायक ठरत आहे. अपघात झाल्यास जबाबदारी कोणाची, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
पदपथ तत्काळ मोकळे करून सुरक्षित पादचारी मार्ग उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. रेल्वे प्रशासन तसेच पालिकेने याकडे तातडीने लक्ष देऊन योग्य ती कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.