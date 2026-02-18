मुंबई मेट्रोची ‘पड’गती
ठाण्यात मनसेची फलकबाजी
ठाणे, ता. १८ : मुंबई आणि ठाणे परिसरात मेट्रोच्या संथ गतीने सुरू असलेल्या कामांमुळे नागरिक आधीच त्रस्त असताना, वारंवार होणाऱ्या अपघातांनी जनसामान्यांच्या मनात संतापाची लाट उसळली आहे. याच मुद्द्यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ठाणे शहर अध्यक्ष (जनहित व विधी विभाग) स्वप्नील महिंद्रकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेत ठाण्यातील गजबजलेल्या नितीन चौकात एक मोठे उपरोधिक पोस्टर लावले आहे. "विकास डोक्यावर पडला" म्हणत मनसेने या माध्यमातून राज्य सरकारचा तीव्र निषेध केला आहे.
नितीन चौकात लावण्यात आलेले हे पोस्टर सध्या ठाणेकरांचे लक्ष वेधून घेत आहे. यामध्ये मेट्रोच्या कामातील त्रुटींवर व्यंगचित्राच्या माध्यमातून भाष्य करण्यात आले आहे. ‘पाच लाख घ्या आणि मेट्रोचा आनंद घ्या,’ अशी बोचरी टीका करत अपघातात बळी गेल्यास सरकारकडून जाहीर होणाऱ्या मदतीची मनसेने या वाक्यातून खिल्ली उडवली आहे. तसेच प्रकल्पाच्या ''इव्हेंट''पेक्षा मानवी जीवाची किंमत शून्य आहे का, असा सवाल विचारण्यात आला आहे. ‘दंड भरला, सस्पेंड झालो, सगळं ओके’ अशा वाक्यांमधून प्रशासकीय जबाबदारी झटकण्याच्या प्रवृत्तीवर बोट ठेवले आहे.
ठाण्यातील या पोस्टरबाजीची चर्चा केवळ रस्त्यापुरती मर्यादित नसून, सोशल मीडियावरही त्याचे फोटो मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहेत. मेट्रोच्या कामामुळे होणारी वाहतूक कोंडी आणि आता प्रत्यक्ष कामाचा पडणारा स्लॅब यामुळे नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे.
वाहतूक कोंडीने ठाणेकर हैराण
आमचा विकासकामांना विरोध नाही, मात्र निष्काळजीमुळे निष्पाप नागरिकांचा बळी जात असेल, तर गप्प बसणार नाही. मेट्रोच्या कामामुळे रस्ते अरुंद झाले, वाहतूक कोंडीने ठाणेकर हैराण आहेत आणि आता निकृष्ट कामामुळे मृत्यूचे संकट घोंगावत आहे. केवळ दंड आकारून किंवा निलंबन करून सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. ज्या विकासात माणसाचा जीव जातो, तो कसला विकास, अशी संतप्त प्रतिक्रिया मनसेचे ठाणे शहर अध्यक्ष स्वप्नील महिंद्रकर यांनी दिली.