शिवजयंतीपूर्वी ‘बाळ शिवाजी’ पोशाखांची बाजारात धूम
शिवजयंतीपूर्वी ‘बाल शिवाजी’ पोशाखांची बाजारात धूम
लहानग्यांसाठी पारंपरिक साहित्याला मोठी मागणी; पालकांमध्ये उत्साह
तुर्भे, ता. १८ (बातमीदार) : छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील बाजारपेठांमध्ये लहान मुलांसाठी ‘बाल शिवाजी’ पोशाखांची विक्री जोरात सुरू आहे. शिवजयंतीच्या मिरवणुकांमध्ये लहानग्यांना शिवरायांच्या वेशात सहभागी करण्यासाठी पालक मोठ्या उत्साहाने खरेदी करताना दिसत आहेत.
बाजारात केशरी रंगाचे पारंपरिक कपडे, राजेशाही थाटाचे जिरेटोप, फेटे, तलवार-ढाल, मोजडी आणि वाघनखे उपलब्ध झाली आहेत. विशेषतः लहान मुलांसाठी तयार केलेले धोतर, कुर्ता, पटका किंवा शाल असलेले आकर्षक ‘बाल शिवाजी’ पोशाख पालकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. सुरक्षित प्लॅस्टिक व हलक्या धातूतील तलवार-ढाल यांनाही चांगली मागणी आहे.
१९ फेब्रुवारीच्या मिरवणुकांसाठी पारंपरिक वेशभूषेची खरेदी वाढत असून, दररोज ग्राहकांची गर्दी वाढत असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. शिवरायांविषयीची अभिमानाची भावना आणि सांस्कृतिक परंपरा जपण्याच्या उद्देशाने लहान मुलांना मराठमोळ्या वेशात सहभागी करण्याचा उत्साह शहरभर दिसून येत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.