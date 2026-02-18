शिवगंगा चौकाचा कायापालट
अंबरनाथ, ता. १८ (वार्ताहर) : महाशिवरात्रीच्या पावन पर्वावर अंबरनाथकरांना आनंदाची भेट मिळाली असून, शहरातील शिवगंगा चौकाचा कायापालट करण्यात आला आहे. अनेक दिवसांपासून दुरवस्थेत असलेल्या या चौकाचे नुकतेच सुशोभीकरण पूर्ण झाले असून परिसराला नवचैतन्य लाभले आहे.
अंबरनाथ पूर्व आणि शिवमंदिर परिसरालगत असलेल्या शिवगंगा चौकाची अवस्था काही काळापासून अत्यंत बिकट झाली होती. भिंतींवरील उडालेला रंग, साचलेली अस्वच्छता आणि मोडतोड झालेली बाके यामुळे चौकाचे सौंदर्य हरवले होते. विशेषतः विरंगुळ्यासाठी येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना या परिस्थितीची खंत वाटत होती. या पार्श्वभूमीवर परिसरातील ज्येष्ठ नागरिकांनी स्थानिक नगरसेविका सुजाता भोईर यांची भेट घेऊन चौकाच्या सुशोभीकरणाची मागणी केली. नागरिकांच्या मागणीची दखल घेत त्यांनी तातडीने नगरपालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला. त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे अखेर या कामाला गती मिळाली. नगरपालिकेच्या माध्यमातून चौकात रंगरंगोटी, दुरुस्ती आणि स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. तसेच आकर्षक झाडांच्या कुंड्या लावून परिसर सजवण्यात आला आहे. नव्या रूपामुळे चौक अधिक स्वच्छ, सुंदर आणि प्रसन्न दिसू लागला आहे.
महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने मंदिर परिसरात येणाऱ्या भाविकांसाठीही हा बदल सुखद ठरला असून नागरिकांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे. चौकाचे रूप पालटल्याने परिसराला नवे सौंदर्य लाभले, अशी प्रतिक्रिया स्थानिकांनी दिली. दरम्यान, शहरातील इतर सार्वजनिक ठिकाणांचाही याच धर्तीवर विकास व्हावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

