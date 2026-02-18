शिवजयंतीसाठी वाशीची बाजारपेठ सजली
शिवजयंतीसाठी वाशीची बाजारपेठ सजली
पारंपरिक पेहरावाला तरुणाईची पसंती; नऊवारी साड्यांची वाढती मागणी
वाशी, ता. १८ (बातमीदार) : छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर वाशीतील बाजारपेठेत पारंपरिक पेहरावाची धूम पाहायला मिळत आहे. शिवजयंतीच्या मिरवणुकांमध्ये आकर्षक दिसण्यासाठी तरुण-तरुणींमध्ये स्पर्धाच लागली असून, केशरी व पिवळ्या रंगाचे कुर्ते, शिवरायांच्या छायाचित्रांचे दुपट्टे आणि फेट्यांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होत आहे. लहान मुलांसाठी २५० ते ५०० रुपयांपर्यंत कुर्ते, तर मुलींसाठी ६०० रुपयांपर्यंत आकर्षक कुर्ते उपलब्ध आहेत. फेटे सुमारे २५० रुपयांपर्यंत विक्रीस आहेत.
महिलांमध्ये रेडी-टू-वेअर नऊवारी साड्यांना विशेष मागणी असून, या साड्या एक हजार ते दीड हजार रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहेत. मिरवणुकीत नऊवारी साडी, पारंपरिक दागिने व भरजरी फेटा परिधान करून महिलांचा सहभाग वाढत असल्याचे विक्रेते स्मिता साळवी यांनी सांगितले.
चौकट
नऊवारी साडी बनली शिवजयंतीची ओळख
मिरवणुकांमध्ये बुलेटस्वारी करीत पारंपरिक वेशात सहभागी होणाऱ्या महिलांचे प्रमाण वाढत असल्याने रेडी-टू-वेअर नऊवारी साड्यांची दरवर्षी मागणी वाढत आहे. आयोजकांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होत असून, शिवजयंतीच्या पारंपरिक उत्सवाला यामुळे वेगळेच आकर्षण प्राप्त होत आहे.