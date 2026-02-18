‘माझी वसुंधरा’मध्ये काल्हेर अव्वल
भिवंडी, ता. १८ (बातमीदार) : राज्य सरकारच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागांतर्गत राबविण्यात आलेल्या ‘माझी वसुंधरा अभियान ५.०’मध्ये भिवंडी तालुक्यातील काल्हेर ग्रामपंचायतीने १० हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या गटात राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. या यशामुळे काल्हेर ग्रामपंचायत; तसेच भिवंडी पंचायत समितीमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
या अभियानात तब्बल २७ हजार ८९५ ग्रामपंचायतींनी सहभाग नोंदवला होता. सरकारी निर्णयानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अभियान कालावधीत केलेल्या कामांचे डेस्कटॉप तसेच फिल्ड मूल्यमापन त्रयस्त यंत्रणांमार्फत करण्यात आले. या दोन्ही मूल्यमापनांतील एकूण गुणांच्या आधारे लोकसंख्येनिहाय १४ विविध गटांतील विजेते निवडण्यात आले. तसेच महसूल विभाग व जिल्ह्यांच्या एकूण कामगिरीच्या आधारे सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचीही निवड करण्यात आली. या अंतिम निकालानुसार काल्हेर ग्रामपंचायतीने मोठ्या लोकसंख्या गटात प्रथम क्रमांक मिळवत भिवंडी तालुक्याचा नावलौकिक वाढविला आहे.