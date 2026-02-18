भिवंडीत खासगी डॉक्टरांसाठी क्षयरोगविषयक प्रशिक्षण
भिवंडी, ता. १८ (बातमीदार) : भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकाच्या क्षयरोग विभागामार्फत सोमवारी शहरातील खासगी वैद्यकीय व्यावसायिक डॉक्टरांसाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा घेण्यात आली. हा कार्यक्रम ‘डॉक्टरर्स फॉर यू’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या सहकार्याने पार पडला. महापालिकेचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. संदीप गाडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रम झाला. या वेळी शहर क्षयरोग अधिकारी डॉ. बुशरा सय्यद, आरसीएच अधिकारी डॉ. वर्षा बारोड, डब्ल्यूएचओ कन्सल्टंट डॉ. ज्योती साळवे; तसेच छाती तज्ज्ञ डॉ. विक्रम जैन यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेत राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमाअंतर्गत खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांची भूमिका व जबाबदाऱ्या याविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली. तसेच क्षयरोगाबाबत आवश्यक सूचना, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, ‘निक्षय मित्र’ योजना आणि क्षयरोग रुग्णांच्या व्यवस्थापनासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. इंदिरा गांधी स्मृती उपजिल्हा रुग्णालय येथील छाती तज्ज्ञ डॉ. मो. अली धुरु यांच्यासह शहरातील अनेक खासगी वैद्यकीय व्यावसायिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या आयोजनात सहभागी संस्थेचे सुपरवायझर व कर्मचारी वर्गही उपस्थित होता.