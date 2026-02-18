रमजानमुळे एपीएमसीतील फळबाजार तेजीत
वाशी, ता. १८ (बातमीदार) : रमजानची सुरुवात झाल्याने नवी मुंबई एपीएमसी येथील फळबाजारात मोठ्या प्रमाणात खरेदी-विक्री वाढली असून, बाजारात तेजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः इफ्तारसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कलिंगड, खरबूज, पपई यांसारख्या थंड व रसाळ फळांना मोठी मागणी असल्याने या फळांच्या भावांत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
नवी मुंबई एपीएमसी ही राज्यातील, तसेच देशातील महत्त्वाची फळ व भाजीपाला बाजारपेठ असून, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, रायगड आणि कोकण पट्ट्यातील मोठ्या भागाला येथूनच फळांचा पुरवठा केला जातो. रमजानच्या पार्श्वभूमीवर या सर्व भागांतील किरकोळ विक्रेते, हॉटेल व्यावसायिक, फळविक्रेते मोठ्या प्रमाणात एपीएमसीतून फळांची खरेदी करत आहेत. त्यामुळे बाजारात रोज सकाळपासूनच वर्दळ वाढलेली दिसून येत आहे.
सध्या नवी मुंबई एपीएमसीत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, गुजरात, उत्तर प्रदेश तसेच महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणात फळांची आवक होत आहे. मात्र, आवक चांगली असली तरी मागणी त्याहून अधिक असल्याने भाव कमी होण्याऐवजी स्थिर ते वाढीच्या दिशेने आहेत. व्यापाऱ्यांच्या माहितीनुसार, यंदा फळांच्या भावांत सरासरी १० ते २० टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली जात आहे. मोठ्या आकाराच्या आणि दर्जेदार फळांना याहून अधिक भाव मिळत आहेत. संध्याकाळच्या सत्रात इफ्तारच्या आधी खरेदी वाढल्याने काही वेळा भाव आणखी चढलेले दिसून येतात. रमजान काळात फळांची मागणी नियमितपणे वाढत जाते.
उन्हाळ्याचा हंगाम सुरू असल्याने फळांचे उत्पादन वाढले असले, तरी रमजानमुळे मागणी अधिक असल्याने शेतकऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त भाव मिळत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, वाहतूक खर्च, मजुरी आणि साठवणुकीचा खर्च वाढल्याने व्यापाऱ्यांसमोरही काही अडचणी आहेत.
कोट्यवधींची उलाढाल
उपवास सोडताना फळांचा वापर अधिक असल्याने ग्राहकांकडून थंड आणि ताज्या फळांना प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे व्यापारी आगाऊ खरेदी करून साठा वाढवत आहेत. यामुळे एपीएमसीतील फळबाजारात दररोज कोट्यवधींची उलाढाल होत आहे.
महिनाभर भाव तेजीत राहणार!
रमजानचा महिना संपेपर्यंत नवी मुंबई एपीएमसीतील फळबाजारात हीच तेजी कायम राहणार आहे. रमजाननंतर आवक आणखी वाढल्यास आणि मागणी कमी झाल्यास भावात हळूहळू घट होण्याची शक्यता असली, तरी सध्या तरी फळबाजारात तेजीचे वातावरण असून, पुढील काही आठवडे भाव स्थिर ते वाढीचेच राहतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
फळांचे भाव (प्रतिकिलो रुपयांत)
कलिंगड २० ते २५
खरबूज २५ ते ४०
पपई १५ ते ३०
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.