जेएनपीएमध्ये ५० कोटींचा सीमा शुल्क घोटाळा
बनावट कागदपत्रांद्वारे फसवणूक; ३०० कंटनेर ताब्यात
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १८ : जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (जेएनपीए) येथे ‘सेंट्रल इंटेलिजन्स युनिट’ने मोठी कारवाई करत सुमारे ५० कोटी रुपयांच्या सीमा शुल्क घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे. दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) योजनेचा गैरवापर करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे करचुकवेगिरी केल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. या प्रकरणात बंदरात आलेले तब्बल ३०० कंटेनर ताब्यात घेण्यात आले असून, मुख्य आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. कस्टम विभागाकडून पुढील तपास वेगाने सुरू आहे.
कस्टम अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही आयातदार अफगाणिस्तानमधून माल आल्याचे दाखवून शून्य टक्के सीमा शुल्काचा लाभ घेत होते. प्रत्यक्षात अक्रोडसारखा माल दुबईतील जेबेल अली बंदर येथून थेट न्हावा-शेवा येथे पाठवला जात होता. मात्र, ‘साफ्टा’अंतर्गत करसवलत मिळवण्यासाठी हा माल अफगाणिस्तानमधून इराणमार्गे दुबईला आल्याचे खोटे कागदोपत्री दाखवले जात होते.
तपासादरम्यान असे स्पष्ट झाले की, भूवेष्टित देश असलेल्या अफगाणिस्तानचा व्यापार प्रामुख्याने इराणमधील बंदर अब्बास बंदर मार्गे होतो. याच परिस्थितीचा फायदा घेत आयातदारांनी बनावट ‘बिल ऑफ लेडिंग’ तयार केले. इराणवरून दुबईला माल गेल्याचे भासवून कागदपत्रांची साखळी तयार करण्यात आली; मात्र शिपिंग लाइन्सकडून मूळ नोंदी मागवल्यानंतर संबंधित कंटेनर कधीही बंदर अब्बास येथे पोहोचले नसल्याचे उघड झाले. ‘ई-संचित’ प्रणालीवर अपलोड केलेली कागदपत्रे ही केवळ ‘ड्राफ्ट’ स्वरूपातील होती. केवळ करचोरीसाठी ‘हाऊस बिल ऑफ लेडिंग’मध्ये फेरफार करून अफगाणिस्तानचा खोटा उल्लेख करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले.
कस्टम विभागाचा इशारा
जेएनपीएमध्ये उघडकीस आलेल्या घटनेनंतर कस्टम विभागाने आयातदारांना इशारा दिला आहे. ‘साफ्टा’ नियम १२ नुसार, मालाची थेट वाहतूक किंवा सीमा शुल्काच्या नियंत्रणाखाली ट्रान्झिट असणे आवश्यक आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने ‘सेंट्रल इंटेलिजन्स युनिट’ने आता तपासणीचे नियम अधिक कडक केले आहेत. आता केवळ सही-शिक्का असलेल्या ‘फायनल बिल ऑफ लेडिंग’चीच दखल घेतली जाणार आहे. या पुढे ड्राफ्ट कॉपी ग्राह्य धरली जाणार नाही. ही कॉपी दाखवून फसवणूक होत असल्याचे कस्टमच्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले आहे.
