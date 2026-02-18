भिवंडी महापौरपदाच्या निवडणुकीला वेगळे वळण
भिवंडी महापौरपदाच्या निवडणुकीला वेगळे वळण
भाजपने उमेदवार बदलला; नारायण चौधरी सेक्युलरच्या वाटेवर
भिवंडी, ता. १८ (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिकेच्या महापौर निवडणुकीला अनपेक्षित वळण लागले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावरच भाजपने आपला अधिकृत उमेदवार बदलल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या आहेत.
यापूर्वी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी शहराध्यक्ष रविकांत सावंत यांना पत्र देत नारायण चौधरी यांना महापौरपदाचे अधिकृत उमेदवार जाहीर केले होते. त्यानुसार चौधरी यांनी उमेदवारी अर्जही दाखल केला होता; मात्र बुधवारी (ता. १८) अचानक भाजप शहराध्यक्ष रविकांत सावंत यांनी स्नेहा मेहुल पाटील यांची महापौरपदासाठी अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषणा केली. याबाबतचे लेखी पत्र सर्व नगरसेवकांना देण्यात आले असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
या घडामोडींनंतर नारायण चौधरी यांनी नाराजी व्यक्त करीत महायुतीतील घटक पक्ष साथ देण्यास तयार नव्हते. अनेक बैठका झाल्या, तरीही तोडगा निघाला नाही. आता भाजपने उमेदवार बदलल्याने मी सेक्युलर आघाडीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सांगितले.
नव्या राजकीय समीकरणानुसार नाराज चौधरी महापौरपदासाठी, तर काँग्रेसचे तारिक मोमिन उपमहापौरपदासाठी उमेदवार असण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाला स्थायी समिती सभापतिपद मिळू शकते. दरम्यान, काँग्रेसने भाजपसोबत हातमिळवणी करीत सत्तास्थापनेची रणनीती आखल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे.
