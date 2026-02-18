मुरबाडच्या नगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव दाखल
मुरबाडच्या नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव
मुरबाड (बातमीदार) : मुरबाड नगर पंचायतीचे नगराध्यक्ष संतोष चौधरी यांच्याविरोधात १३ नगरसेवकांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अविश्वास ठराव दाखल केला आहे. यामुळे मुरबाडमधील सत्ताधारी परिवर्तन पॅनेलचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. निवडणुकीनंतर भाजपमधील काही नगरसेवकांनी बंडखोरी करीत परिवर्तन पॅनेल स्थापन केले होते आणि संतोष चौधरी नगराध्यक्ष झाले होते. दरम्यान, आता महायुतीची नवी समीकरणे समोर आली आहेत. या अविश्वास ठरावावर शिवसेना (शिंदे गट) ५, भाजप तीन आणि परिवर्तन पॅनेलमधील पाच अशा एकूण १३ नगरसेवकांच्या सह्या आहेत. या राजकीय हालचालींमुळे नगराध्यक्ष संतोष चौधरी यांची खुर्ची जाण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, मुरबाडच्या राजकारणाला नवे वळण मिळाले आहे.