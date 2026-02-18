विलास पाटील यांना न्यायालयीन कोठडी
विलास पाटील यांना न्यायालयीन कोठडी
भिवंडी, ता. १८ (वार्ताहर) : भिवंडी पालिका महापौरपदाच्या निवडणुकीतील प्रबळ दावेदार म्हणून ओळखले गेलेले कोणार्क विकास आघाडीचे विलास पाटील यांना बुधवारी (ता. १८) भिवंडी सत्र न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी ठोठावली आहे. शुक्रवारी (ता. १३) रात्री उशिरा ठाणे आर्थिक गुन्हे शाखेने विलास पाटील यांना एका आर्थिक फसवणूक व्यवहारप्रकरणी ताब्यात घेतले होते. शनिवारी सुट्टीच्या न्यायालयात त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावली होती. दरम्यान, १६ फेब्रुवारीला विलास पाटील महापौरपदाच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीने पोलिस बंदोबस्तात आले होते. मंगळवारी विलास पाटील यांना न्यायालयात हजर न करता ऑनलाइन झालेल्या सुनावणीत त्यांना न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. यावर पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारीला होणार असल्याची माहिती विलास पाटील यांचे वकील ॲड. नारायण अय्यर यांनी दिली. २० फेब्रुवारीला पालिका महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी सकाळी ११ ते ३ दरम्यान त्यांना पोलिस बंदोबस्तात पालिकेत घेऊन येण्याची मुभा दिली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.