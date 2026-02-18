न्हावा- शेवा देशातील सर्वात मोठे ''लॉजिस्टिक्स हब'' फडणवीस यांचे सूतोवाच
न्हावा-शेवा देशातील सर्वात मोठे लॉजिस्टिक्स हब
फडणवीस यांचे सूतोवाच
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १८ : भारत आणि महाराष्ट्र आज जागतिक व्यापाराचे केंद्र बनत आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे येणाऱ्या काळात प्रवासी आणि मालवाहतूक या दोन्ही बाबतींत देशातील सर्वात व्यस्त आणि महत्त्वाचे विमानतळ ठरेल, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
फेडएक्स या जागतिक कंपनीतर्फे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामध्ये कार्गोचे काम हाताळले जाणार आहे. या कामाचे भूमिपूजन फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी ते बोलत होते.
या वेळी वनमंत्री गणेश नाईक, आमदार मंदा म्हात्रे, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, अदाणी आंतरराष्ट्रीय विमान समूहाचे चेअरमन जीत अदाणी, फेडएक्सचे जागतिक सीईओ रिचर्ड स्मिथ आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात पंतप्रधानांच्या व्हिजनचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, की जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी करणे हे आपल्यापुढचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. फेडएक्ससारख्या कंपन्या जेव्हा अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (एआय) वापर करून भारतात येतात तेव्हा व्यापार करणे अधिक सुलभ होते आणि खर्चात मोठी कपात होते.
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर भाष्य करताना फडणवीस यांनी सांगितले, की भारताच्या एकूण मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा २० टक्के आहे. मुंबई आणि नवी मुंबईचा परिसर हा केवळ राज्याचीच नव्हे, तर देशाची आर्थिक आणि व्यावसायिक राजधानी आहे. भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी आणि महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी अशा जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची अत्यंत गरज आहे. फेडएक्सद्वारा करण्यात आलेली २,५०० कोटी रुपयांची दीर्घकालीन गुंतवणूक प्रस्तावित ३००,००० चौ. फुट सुविधेस सहाय्य करेल. हा हब जेव्हा कार्यरत होईल तेव्हा लॉजिस्टिक्स, वेअरहाउसिंग, वाहतूक आणि संबंधित सेवा क्षेत्रात ६,००० पेक्षा जास्त प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण करेल.
नवी मुंबई विमानतळ ठरणार गेम चेंजर
फेडएक्सने या विमानतळावर आपली मोठी ऑपरेशन्स सुरू करण्याचा निर्णय योग्य वेळी घेतलेला योग्य निर्णय आहे. ७०० विमानांचा ताफा असलेली ही कंपनी जेव्हा न्हावा-शेवा परिसरात सक्रिय होते तेव्हा संपूर्ण व्यावसायिक परिसंस्थेला त्याचा फायदा होतो, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले. फेडएक्सची नवी सुविधा महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीला वेग देणार आहे. नवी मुंबई विमानतळ हे भारताचे ‘वेस्टर्न गेटवे’ आणि सर्वात मोठे कार्गो हब ठरेल.
