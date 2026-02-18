ग्रीनफिंगर्स ग्लोबल स्कूलचे स्नेहसंमेलन थाटात
ग्रीनफिंगर्स ग्लोबल स्कूलचे स्नेहसंमेलन थाटात
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १८. ः खारघर येथील ग्रीनफिंगर्स ग्लोबल स्कूलचा वार्षिक स्नेहसंमेलन सोहळा नुकताच उत्साहात आणि दिमाखात पार पडला. शाळेच्या प्रांगणात संपन्न झालेल्या या वर्षीच्या स्नेहसंमेलनाची संकल्पना ‘आर्मोनिया; लख्ख संगती’ अशी होती. विद्यार्थ्यांनी साकारलेल्या विविध कलाप्रकारांनी उपस्थितांची वाहवा मिळवली.
कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलन आणि सरस्वती पूजनाने करण्यात आली. शाळेच्या मुख्याध्यापिका अंजूवेदी या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होत्या, तर विविध क्षेत्रातील मान्यवर या वेळी उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांनी ‘गणेश वंदना’ सादर केली. मुख्याध्यापिकांनी शाळेचा वार्षिक अहवाल सादर करून मागील वर्षातील शाळेच्या शैक्षणिक आणि क्रीडा क्षेत्रातील यशाचा आढावा घेतला.
लहान व गोड मुलांनी सादर केलेल्या लोकनृत्य प्रकारांनी विद्यार्थ्यांची अभिनय आणि नृत्यकौशल्ये दिसली. सामाजिक संदेश देणारी प्रत्येक सादरीकरणे मनोमुग्ध करणारी होती. पालकांनी आपल्या पाल्यांच्या सादरीकरणाचे कौतुक केले आणि कलाकारांच्या कलेवर, कौशल्यावर भर दिला. यानंतर पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडला. त्यामध्ये वर्षभर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गौरविण्यात आले. कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने झाली. संपूर्ण सोहळा यशस्वी करण्यासाठी शिक्षकवृंद आणि विद्यार्थी समितीचे मोलाचे योगदान लाभले.
