राहुल गांधी शनिवार भिवंडी न्यायालयात

राहुल गांधी भिवंडी न्यायालयात
भिवंडी, दि. १८ : आरएसएसच्या मानहानीप्रकरणी दाखल खटल्याच्या सुनावणीसाठी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे शनिवारी (२१) भिवंडी न्यायालयात हजर राहणार आहेत.
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भिवंडी तालुक्यातील सोनाळे येथे झालेल्या प्रचारसभेत राहुल गांधी यांनी महात्मा गांधी यांच्या हत्येमागे आरएसएसचा हात असल्याचे वक्तव्य केले होते. या विधानाविरोधात आरएसएस पदाधिकारी राजेश कुंटे यांनी भिवंडी न्यायालयात भादंवि कलम ५००अंतर्गत फिर्याद दाखल केली होती. या प्रकरणात राहुल गांधी यांचे जामीनदार माजी केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांचे निधन झाल्याने नवीन जामीनदार सादर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ते न्यायालयात उपस्थित राहणार असल्याची माहिती त्यांचे वकील अॅड. नारायण अय्यर यांनी दिली. दरम्यान, फिर्यादी राजेश कुंटे यांची सरतपासणी व उलट तपासणी पूर्ण झाली असून, तपास अधिकारी सायकर यांची सरतपासणी नोंदविण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
