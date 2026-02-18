स्थायी आणि शिक्षण समितीवर भाजपाचे वर्चस्व
स्थायी, शिक्षण समितीवर भाजपचे वर्चस्व
सुधार आणि बेस्ट समिती शिवसेना (शिंदे) पक्षाला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ ः स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदासाठी भाजपचे प्रभाकर शिंदे, शिक्षण समितीच्या अध्यक्षपदासाठी राजेश्री शिरवाडकर यांचे अर्ज आज दाखल झाले. तर सुधार आणि बेस्ट समिती शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाला मिळाली आहे. सुधार समितीच्या अध्यक्षपदासाठी संध्या दोशी तर बेस्ट समितीच्या अध्यक्षपदासाठी तृष्णा विश्वासराव यांनी अर्ज दाखल केला. महापौर आणि उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीप्रमाणे समित्यांच्या निवडणुकाही विरोधी पक्षाने उमेदवारी न दिल्याने बिनविरोध होणार, हे निश्चित झाले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या चार वैधानिक समितींच्या अध्यक्षपदासाठी २० आणि २३ फेब्रुवारीला निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी सत्ताधारी भाजपकडून उमेदवारी अर्ज पालिका चिटणीस मंजिरी देशपांडे यांच्याकडे दाखल केले. तर बेस्ट समिती अध्यक्षपदासाठी तृष्णा विश्वासराव यांनी बेस्ट उपक्रमाचे सचिव सुशील पवार यांच्याकडे सादर केला. विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाकडून समित्यांच्या अध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला नाही. भाजपला सर्वाधिक ८९ जागा तर शिवसेनेला (शिंदे गट) २९ जागा मिळाल्या. भाजप-शिवसेनेला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने आणि जोडीला दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची साथ लाभल्याने भाजप आणि शिवसेनेत ठरल्याप्रमाणे समित्यांचे वाटप झाले.
शिवसेनेला सुधार आणि बेस्ट
भाजपकडे महापौरपद, सभागृहनेते पद आणि चार वैधानिक समित्यांपैकी सर्वात महत्त्वाच्या स्थायी समितीचे अध्यक्षपद आणि शिक्षण समिती अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. तर, शिवसेनेकडे सुधार समिती अध्यक्षपद आणि बेस्ट समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे.
राष्ट्रवादीला आरोग्य समिती मिळण्याची शक्यता
विशेष समित्यांच्या अध्यक्षपदाचे वाटपदेखील भाजप आणि शिवसेनेत असणार आहे; मात्र शिवसेनेला दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या चार नगरसेवकांनी साथ दिल्याने कदाचित एखाद्या समितीचे विशेषतः नगरसेविका सईदा खान यांचा अनुभव पाहता आरोग्य समितीचे अध्यक्षपद हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला दिले जाण्याची शक्यता आहे.
