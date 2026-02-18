मिरा- भाईंदरमध्ये टिपू सुलतान चौकाचे नाव भाजपने बदलले
भाजपने मिरा-भाईंदरमध्ये बदलले टिपू सुलतान चौकाचे नाव
भाईंदर, ता. १८ (बातमीदार) : राज्यभरात टिपू सुलतानच्या नावावरून गदारोळ सुरू असतानाच मिरा-भाईंदरमध्येही चौकाला देण्यात आलेले टिपू सुलतानचे नाव सत्ताधारी भाजपने बदलले आहे.
मिरा रोड येथील एका चौकाला २०१६मध्ये महापालिकेत भाजपची सत्ता असतानाच टिपू सुलतान हे नाव देण्यात आले होते; मात्र हे नाव बदलण्यात यावे, असा प्रस्ताव सत्ताधारी भाजपने पुन्हा महासभेपुढे आणला होता. बुधवारी (ता. १८) झालेल्या महासभेत भाजपने टिपू सुलतानऐवजी चौकाला स्वातंत्र्यसैनिक अश्फाक उल्ला खान यांचे नाव देण्यात यावे, असा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला काँग्रेसने विरोध केला. टिपू सुलतान यांचा देशातील अनेक महापुरुषांनी गौरव केला आहे. टिपू सुलतान हे देशद्रोही नव्हते. इंग्रजांविरुद्ध त्यांनीदेखील लढा दिला आहे. शिवाय वास्तूला एकदा नाव दिल्यानंतर ते पुन्हा बदलू नये, असा ठराव खुद्द भाजपने २०२१मध्ये संमत केला आहे. असे असताना टिपू सुलतान यांचे नाव बदलण्याची गरज काय, असा सवाल काँग्रेसचे गटनेते जय ठाकूर यांनी उपस्थित केला. या वेळी काँग्रेसने चौकाला खान अब्दूल गफार खान यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव मांडला.
२०२१ नंतरही प्रशासकीय काळात महापालिकेच्या अनेक वास्तूंची नावे बदलण्यात आली आहेत. शिवाय टिपू सुलतान यांचे नाव बदलण्याची अनेक संस्था, स्थानिकांकडून मागणी होत असल्याने नाव बदलण्यात येत आहे, असा खुलासा भाजपकडून करण्यात आला. त्यानंतर बहुमताच्या जोरावर टिपू सुलतानचे नाव बदलण्यात आले.
