पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
१० दिवसांत याचिकाकर्त्यांना सहाय्यक शिक्षक नियुक्तिपत्र देण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : विनाअनुदानित शाळेत सहाय्यक शिक्षक म्हणून निवड झालेल्या; परंतु नियुक्तिपत्रात शिक्षणसेवक म्हणून नमूद करणाऱ्या पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या (पीसीएमसी) कारभारावर बुधवारी (ता. १८) उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तसेच पुढील दहा दिवसांत सर्व याचिकाकर्त्यांना त्यांची सहाय्यक शिक्षकाची नियुक्तिपत्रे देण्याचे आदेश न्यायालयाने पीसीएमसीला दिले.
मुळात, महापालिका असे कसे वागू शकते? एका पदासाठी नियुक्ती झाली असताना दुसऱ्या पदावर कसे काम करायला लावू शकता? हा त्यांच्यावर अन्याय आहे, अशा शब्दात न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांनी ‘पीसीएमसी’ला फटकारले आणि १० दिवसांत सहाय्यक शिक्षक या नियुक्तिपत्रासह जून २०२४ पासूनचे थकीत वेतन पुढील ४५ दिवसांत देण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले. तसे न केल्यास त्यानंतर पाच टक्के व्याजासह वेतन द्यावे लागेल, असेही न्यायालयाने पीसीएमसीला ठणकावले.
बाहेर बेरोजगारी किती ते पाहा
शिक्षण सेवकाचे नियुक्तिपत्र याचिकाकर्त्यांनी स्वीकारल्यामुळे, त्यांना पदावर रुजू व्हावे लागेल. तसेच तीन वर्षांनंतर पूर्णवेळ शिक्षक करण्यात येईल, असा युक्तिवाद पीसीएमसीकडून करण्यात आला. त्यांच्या युक्तिवादावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. शिक्षक सेवक म्हणून नियुक्तिपत्र स्वीकारण्यामागे त्यांचा नाईलाज होता. बाहेर बेरोजगारी किती आहे, ते पाहा. एमपीएससी, यूपीएससीच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये एका पदासाठी किती अर्ज भरले जातात ते माहिती आहे का? छत्रपती संभाजीनगरमधील एका प्रकरणात निव्वळ ६८ पदांसाठी हजारो अर्ज आल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. हे शिक्षक ग्रामीण भागातील आहेत. ते गरीब असून नोकरीची त्यांना नितांत आवश्यकता आहे. एकीकडे, हे प्रतिष्ठेचे पद म्हणता दुसरीकडे फार वाईट पद्धतीने म्हणजे वेठबिगारी असल्यासारखी वागणूक देता?, वेठबिगारी जसे बांधकामांच्या ठिकाणी काम करतात, रांगेत उभे राहून जे पदरी पडेल ते खातात, अशी त्यांना वागणूक देऊ नका, असेही न्यायालयाने पीसीएमसीचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. हा एक फार्स असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
प्रकरण काय?
पीसीएमसीने पवित्र पोट्रलअंतर्गत सहाय्यक शिक्षक भरतीची जाहिरात काढली आणि अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. ऋषिकेश घोलवे यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांची विनाअनुदानित शाळेत सहाय्यक शिक्षक म्हणून निवड झाली; परंतु योग्य प्रक्रिया पूर्ण करूनही त्यांना नियुक्तिपत्रावर शिक्षणसेवक असे नमूद केले. आपली सहाय्यक शिक्षक म्हणून नेमणूक केली असल्यामुळे तशी नियुक्तिपत्र देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. त्याबाबत पत्रव्यवहार, निवेदनही दिले. पुणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या उपसंचालकांनी ही योजना शंभर टक्के अनुदानित शाळांना लागू होते. अंशतः शाळांना लागू होत नाही, असे नमूद करूनही पीसीएमसीने काहीच पावले न उचल्याने घोलगे यांनी ज्येष्ठ वकील नरेंद्र बांदिवडेकर यांच्यामार्फत न्यायालयात धाव घेतली.
